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https://arabic.sputniknews.com/20220206/مصدر-لسبوتنيك-تعليق-منح-إسرائيل-صفة-عضو-مراقب-بالاتحاد-الأفريقي-1058096225.html
مصدر لسبوتنيك: تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي
مصدر لسبوتنيك: تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي
قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر لدراسة الأمر. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:03+0000
2022-02-06T11:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأوضح مصدر بالخارجية الجزائرية لوكالة "سبوتنيك"، أن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قررت تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة بجانب تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول.وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تكوين لجنة لدراسة المسألة.ووفقا للمصدر تضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.وكانت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية قد كشفت منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة.وأضاف أن كل دولة ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا، عارضت ذلك باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مصدر لسبوتنيك: تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي

11:03 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 06.02.2022)
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر لدراسة الأمر.
وأوضح مصدر بالخارجية الجزائرية لوكالة "سبوتنيك"، أن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قررت تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة بجانب تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تكوين لجنة لدراسة المسألة.
ووفقا للمصدر تضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.
وكانت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية قد كشفت منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.
وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة.
وأضاف أن كل دولة ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا، عارضت ذلك باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.
كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.
وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.
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