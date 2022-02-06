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مصر… اللجنة الأولمبية تعلق على نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية
مصر… اللجنة الأولمبية تعلق على نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية
علقت اللجنة الأولمبية المصرية نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية، التي انتهت بفوز النادي المصري على نظيره المكسيكي بهدف نظيف. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:11+0000
2022-02-06T15:11+0000
رياضة
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ووجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رسالة تهنئة للنادي وجماهيره وإدارته، حسبما ذكر موقع "بطولات"، اليوم السبت.وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد، في المباراة، التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن مباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.وبهذه النتيجة سيواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.ويصل الأهلي المصري إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركته بها، التي تضمنت 7 مشاركات في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الأهلي-يثأر-من-مونتيري-ويصعد-إلى-نصف-نهائي-مونديال-الأندية-فيديو-1058075120.html
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رياضة, أخبار مصر الآن

مصر… اللجنة الأولمبية تعلق على نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

15:11 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / -
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علقت اللجنة الأولمبية المصرية نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية، التي انتهت بفوز النادي المصري على نظيره المكسيكي بهدف نظيف.
ووجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رسالة تهنئة للنادي وجماهيره وإدارته، حسبما ذكر موقع "بطولات"، اليوم السبت.
وفاز الأهلي على مونتيري بهدف دون رد، في المباراة، التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن مباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الأهلي يثأر من مونتيري ويصعد إلى نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو
أمس, 19:11 GMT
وبهذه النتيجة سيواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
ويصل الأهلي المصري إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركته بها، التي تضمنت 7 مشاركات في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط.
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