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مصر تصف وفاة الطفل المغربي ريان بـ"المصاب الأليم"‏
مصر تصف وفاة الطفل المغربي ريان بـ"المصاب الأليم"‏
علقت مصر رسميا، اليوم الأحد، على وفاة الطفل المغربي، ريان، الذي ظل عالقا داخل أحد الآبار لمدة 5 ‏أيام متواصلة.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
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أعربت مصر عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة مملكة المغرب وشعبها ولذوي الطفل ريان، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه"، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية.وتابع البيان أن "مصر تؤكد على دعمها الكامل للمغرب في هذا المصاب الأليم، الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية".ودعت مصر الله تعالى أن "يلهم والدي الطفل ريان الصبر والسلوان".وكان الطفل المغربي، ريان أورام، البالغ من العمر 5 أعوام، قد سقط في بئر عميق بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.وجذبت عملية انتشال ريان من البئر اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.ولكن توفي ريان قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي، وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/ماكرون-ينعى-الطفل-المغربي-ريان-1058082123.html
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أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

مصر تصف وفاة الطفل المغربي ريان بـ"المصاب الأليم"‏

06:14 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 06.02.2022)
© AFP 2021 / FADEL SENNAفرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022
فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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علقت مصر رسميا، اليوم الأحد، على وفاة الطفل المغربي، ريان، الذي ظل عالقا داخل أحد الآبار لمدة 5 ‏أيام متواصلة.‏
أعربت مصر عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة مملكة المغرب وشعبها ولذوي الطفل ريان، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه"، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية.
وتابع البيان أن "مصر تؤكد على دعمها الكامل للمغرب في هذا المصاب الأليم، الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية".
ودعت مصر الله تعالى أن "يلهم والدي الطفل ريان الصبر والسلوان".
وكان الطفل المغربي، ريان أورام، البالغ من العمر 5 أعوام، قد سقط في بئر عميق بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
ماكرون ينعى الطفل المغربي ريان
أمس, 23:59 GMT
وجذبت عملية انتشال ريان من البئر اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.
ولكن توفي ريان قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي، وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
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