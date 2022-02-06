مصر تصف وفاة الطفل المغربي ريان بـ"المصاب الأليم"‏

أعربت مصر عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة مملكة المغرب وشعبها ولذوي الطفل ريان، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه"، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية.وتابع البيان أن "مصر تؤكد على دعمها الكامل للمغرب في هذا المصاب الأليم، الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية".ودعت مصر الله تعالى أن "يلهم والدي الطفل ريان الصبر والسلوان".وكان الطفل المغربي، ريان أورام، البالغ من العمر 5 أعوام، قد سقط في بئر عميق بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.وجذبت عملية انتشال ريان من البئر اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.ولكن توفي ريان قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي، وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
علقت مصر رسميا، اليوم الأحد، على وفاة الطفل المغربي، ريان، الذي ظل عالقا داخل أحد الآبار لمدة 5 أيام متواصلة.
أعربت مصر عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة مملكة المغرب وشعبها ولذوي الطفل ريان، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه"، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية.
وتابع البيان أن "مصر تؤكد على دعمها الكامل للمغرب في هذا المصاب الأليم، الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية".
ودعت مصر الله تعالى أن "يلهم والدي الطفل ريان الصبر والسلوان".
وكان الطفل المغربي، ريان أورام، البالغ من العمر 5 أعوام، قد سقط في بئر عميق بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.