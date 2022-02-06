تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مصر-تعقد-صفقة-مع-أورانج-بقيمة-440-مليون-دولار-لتطوير-خدمات-الهاتف-المحمول-1058102242.html
مصر تعقد صفقة مع "أورانج" بقيمة 440 مليون دولار لتطوير خدمات الهاتف المحمول
مصر تعقد صفقة مع "أورانج" بقيمة 440 مليون دولار لتطوير خدمات الهاتف المحمول
خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الأحد، ترددات جديدة لشركة "أورانج مصر" مقابل 440 مليون دولار، لاستخدامها في تحسين خدمات الهاتف المحمول داخل... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:06+0000
2022-02-06T13:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058101991_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98cd76bd3ab2427d94bc6e7557104feb.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تقرر تخصيص الترددات الجديدة في الحيز الترددي 2600 بنظام "تي دي دي" مقابل 440 مليون دولار.ووقّع الجهاز ومعه الشركة على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.وأشار البيان إلى أن الخطوة تعد استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميغاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميغاهرتز بنظام "تي دي دي"، التي أسفرت عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية، وذلك مقابل 1.170 مليار دولار.وبذلك يصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية في هذا الحيز الترددي، لشركات المحمول الأربعة في مصر 1.610 مليار دولار.ولفت الجهاز إلى أن تشغيل تلك الترددات الجديدة سيسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات، بجانب رفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، على النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على تلك الخدمات بالسوق المصري، ودعم عملية التحول الرقمي في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210307/7-إجراءات-تحفظ-حقوق-مستخدمي-الإنترنت-والهواتف-المحمولة-في-مصر-1048300246.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058101991_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0cc5ecbd76be7359f7ba9f0d92e0d43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعقد صفقة مع "أورانج" بقيمة 440 مليون دولار لتطوير خدمات الهاتف المحمول

13:06 GMT 06.02.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERشركة "أورانج"
شركة أورانج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
تابعنا عبر
خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الأحد، ترددات جديدة لشركة "أورانج مصر" مقابل 440 مليون دولار، لاستخدامها في تحسين خدمات الهاتف المحمول داخل البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تقرر تخصيص الترددات الجديدة في الحيز الترددي 2600 بنظام "تي دي دي" مقابل 440 مليون دولار.
ووقّع الجهاز ومعه الشركة على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.
هاتف محمول أندرويد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2021
7 إجراءات تحفظ حقوق مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة في مصر
7 مارس 2021, 14:46 GMT
وأشار البيان إلى أن الخطوة تعد استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميغاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميغاهرتز بنظام "تي دي دي"، التي أسفرت عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية، وذلك مقابل 1.170 مليار دولار.

وبذلك يصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية في هذا الحيز الترددي، لشركات المحمول الأربعة في مصر 1.610 مليار دولار.

ولفت الجهاز إلى أن تشغيل تلك الترددات الجديدة سيسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات، بجانب رفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، على النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على تلك الخدمات بالسوق المصري، ودعم عملية التحول الرقمي في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية