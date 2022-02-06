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مصر تكشف حقيقة توقف محطات الطاقة الشمسية بسبب الطقس البارد
مصر تكشف حقيقة توقف محطات الطاقة الشمسية بسبب الطقس البارد
كشف مجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم تداوله من أنباء ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف جميع محطات الطاقة الشمسية في البلاد بسبب... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:21+0000
2022-02-06T10:21+0000
مصر
الطاقة الشمسية
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صرح مجلس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية، تحت عنوان "شائعة" اليوم الأحد، أن المركز الإعلامي للمجلس تواصل مع وزارة الكهرباء حول هذا الأمر، موضحا أن الوزارة نفت صحة هذه الأنباء.وأكد المجلس أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر، موضحا أن جميع محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.وذكر البيان أن جميع محطات الطاقة الشمسية أنشئت في مواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين.وأشار البيان إلى أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية بلغ نحو 4.5 ألف جيجاوات ساعة في العام الماضي بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، ومحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.
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مصر, الطاقة الشمسية

مصر تكشف حقيقة توقف محطات الطاقة الشمسية بسبب الطقس البارد

10:21 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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كشف مجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم تداوله من أنباء ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف جميع محطات الطاقة الشمسية في البلاد بسبب انخفاض درجات الحرارة.
صرح مجلس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية، تحت عنوان "شائعة" اليوم الأحد، أن المركز الإعلامي للمجلس تواصل مع وزارة الكهرباء حول هذا الأمر، موضحا أن الوزارة نفت صحة هذه الأنباء.
وأكد المجلس أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر، موضحا أن جميع محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.
وذكر البيان أن جميع محطات الطاقة الشمسية أنشئت في مواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين.
وأشار البيان إلى أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية بلغ نحو 4.5 ألف جيجاوات ساعة في العام الماضي بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، ومحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.
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