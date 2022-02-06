https://arabic.sputniknews.com/20220206/معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-يشهد-إقبالا-كثيفا-من-عدة-جنسيات-قبل-يوم-من-اختتام-فعالياته-1058116356.html

معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالا كثيفا من عدة جنسيات قبل يوم من اختتام فعالياته

معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالا كثيفا من عدة جنسيات قبل يوم من اختتام فعالياته

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، في نسخته الـ 53، إقبالا كثيفا من قبل الزائرين على مستوى صالاته الخمسة... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت طالبة الأزهر، عتيقة، المتواجدة في قاعة 4 الخاصة بالمراجع الإسلامية لسبوتنيك، إنها تحضر لثاني مرة لمعرض الكتاب، خاصة وأنها "لم تشهد في كمبوديا فعالية مثل هذه"، مشيرة إلى أنها تأتي للمعرض مع زميلاتها من أجل اقتناء مراجع وكتب تفيد دراستها.وفي نفس الجناح، قال الشاب الإندونيسي، تيري حمداني، صاحب الـ21 عاما، إنه يقيم بالقاهرة ويحضر معرض الكتاب للمرة الثانية.ولفت حمداني إلى أنه عاشق لجمع المراجع والكتب، خاصة وأن المعرض يقدمها في نسخ جديدة، فضلا عن مراجع تساعده في دراسته بالأزهر، مشيرا إلى أنه يتعلم أصول الدين بالأزهر.وفي مقارنة أجراها حمداني، أوضح أن السلطات الإندونيسية تنظم معرضا في العاصمة جاكارتا، معربا عن امتنانه لمعرض القاهرة، الذي يجمع جميع مكتبات العالم في مكان واحد يمكن أن تجوبه في يوم وتقتني منه ما تحب.وبالانتقال إلى الجناح الثالث، قال طالب الدراسات العليا النيجيري، إبراهيم علي أبو بكر، إن المعرض في دورته الحالية أفضل من السابق الذي ُنظم بأرض المعارض في منطقة مدينة نصر.وعدد أبو بكر مظاهر التنظيم الجيد في زيادة دور النشر، وتنظيم تصنيف الكتب في قاعات مختلفة، فضلا عن الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.عل صعيد أخر، انتقد أبو بكر عدم توفير مصليات مناسبة للزوار، مما أضطرهم إلى الصلاة في الخلاء."متن الشاطبي"، كان واحدا ضمن كتب عدة ابتاعها أبو بكر، والذي يعتقد أن الأسعار مرتفعة كثيرا عن السنوات الماضية، ورجح ذلك "إلى ارتفاع سعر الدولار وسعر جميع الخامات عالميا".وفيما يتعلق بالأسعار، اعتبرت رواض حجري، التي تفترش الأرض مع ثلاث صديقات لها من سلطنة عمان، وهي تنظر للكتب وتلتقط صورة تذكارية بالمعرض، أن تكلفة الكتب بالمعرض "أرخص ثلاثة أضعاف من أي مكان أخر".ولفتت رواض إلى أن زيارتها لمصر تمتد إلى 10 أيام، بدأت من اليوم، الذي قررت فيه زيارة المعرض، مشيرة إلى أن "التجربة بشكل عام أكثر من رائعة".واستندت رواض إلى توافر أكبر عدد من الكتب، مع وجود فرص أكثر لمقابلة المؤلفين، موضحة أن تنظيم معرض للكتاب بسلطنة عُمان توقف منذ فترة بسبب "الأوضاع الوبائية لفيروس كورونا بالبلاد".ويذكر أن معرض الكتاب افتتح أبوابه لاستقبال الزائرين في 26كانون الثاني/يناير حتى 7شباط/فبراير، ليستقبل خلال 12 يوما أكثر من مليون زائر من جميع الجنسيات المختلفة.ويتبقى يوم واحد على ختام المعرض، ويبدأ المعرض في تمام التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء، وتُباع التذاكر من خلال منصات إلكترونية خاصة بالمعرض، أو من خلال منافذ البيع الموجودة بجانب بوابات المعرض.وتجدر الإشارة إلى أن المعرض، اختار الأديب المصري، يحيي حقي، شخصية المعرض في نسخته الـ 53.

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