مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها جراء سقوط صاروخ على عسقلان

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن سيدة تدعى نعومي بيرلمان (91 عاما) قتلت اليوم متأثرة بإصابتها التي وقعت يوم 11 مايو الماضي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.وأفادت الصحيفة إن مقدم الرعاية الهندي للمتوفاة بيرلمان، كان قد قتل على الفور جراء سقوط الصاروخ، فيما نُقلت بيرلمان إلى مركز برزيلاي الطبي في عسقلان وبقيت في المستشفى هناك لمدة تسعة أشهر قبل وفاتها اليوم.وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر.وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.وأوضح أدرعي أن صافرات الإنذار لم تعمل، ولا تحركت منظومة اعتراض الصواريخ طبقا لما قال إنها "السياسية المتبعة".
قتلت سيدة إسرائيلية، اليوم الأحد، متأثرة بجراح أصيبت بها، نتيجة سقوط صاروخ على عسقلان في مايو/أيار الماضي.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن سيدة تدعى نعومي بيرلمان (91 عاما) قتلت اليوم متأثرة بإصابتها التي وقعت يوم 11 مايو الماضي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة إن مقدم الرعاية الهندي للمتوفاة بيرلمان، كان قد قتل على الفور جراء سقوط الصاروخ، فيما نُقلت بيرلمان إلى مركز برزيلاي الطبي في عسقلان وبقيت في المستشفى هناك لمدة تسعة أشهر قبل وفاتها اليوم.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر.
وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
وأوضح أدرعي أن صافرات الإنذار لم تعمل، ولا تحركت منظومة اعتراض الصواريخ طبقا لما قال إنها "السياسية المتبعة".