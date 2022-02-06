مقتل 7 عناصر من "حركة الشباب" في عملية عسكرية للجيش الصومالي

القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع التلفزيون الصومالي، اليوم الأحد، أن "قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدف عناصر حركة الشباب المتشددة ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد".وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى "سانغوني" و"موسى الحاج" و"عراري" و"كوبان" في مقاطعة "كيسمايو" في ولاية "جوبالاند" (جنوبي البلاد).وفي الـ29 من الشهر الماضي، قتل شخصان بانفجار استهدف موكب قائد شرطة في العاصمة الصومالية مقديشو.وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت قبالة مسجد تابع لتركيا في تقاطع فجه في حي كاران في مقديشو، استهدفت فيما يبدو موكب قائد شرطة كاران، سلاد كرالي.يأتي ذلك بعد أسابيع من تفجير استهدف موكب الناطق باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، والذي أصيب وتم نقله لتركيا للعلاج وفق السلطات.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
شنت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي عملية عسكرية استهدفت عناصر حركة الشباب المتشددة في قرى جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 من أعضاء الحركة.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع التلفزيون الصومالي، اليوم الأحد، أن "قوات الكوماندوز التابعة للجيش الصومالي شنت عملية عسكرية استهدف عناصر حركة الشباب المتشددة ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخابئهم جنوبي البلاد".
وأشار إلى أن تلك العمليات جرت في قرى "سانغوني" و"موسى الحاج" و"عراري" و"كوبان" في مقاطعة "كيسمايو" في ولاية "جوبالاند" (جنوبي البلاد).
وفي الـ29 من الشهر الماضي، قتل شخصان بانفجار استهدف موكب قائد شرطة في العاصمة الصومالية مقديشو.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت قبالة مسجد تابع لتركيا في تقاطع فجه في حي كاران في مقديشو، استهدفت فيما يبدو موكب قائد شرطة كاران، سلاد كرالي.
وأضافت أن الضباط نجوا من التفجير الذي أودى بحياة شخصين لم توضح هويتهما.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.