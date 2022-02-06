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https://arabic.sputniknews.com/20220206/مكملات-غذائية-لا-غنى-عنها-لمن-يتجاوز-الخمسين-1058113863.html
مكملات غذائية لا غنى عنها لمن يتجاوز الخمسين
مكملات غذائية لا غنى عنها لمن يتجاوز الخمسين
يحتاج معظم الرجال الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى مكملات غذائية لحماية أجسادهم من مشاكل ضعف المناعة المحتملة وتعويضه بما قد ينقصه من عناصر ضرورية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T19:25+0000
2022-02-06T19:25+0000
مجتمع
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ونقل موقع "إكسبريس" نتائج عدد من الدراسات التي تفيد بأن هناك نوعين من المكملات الغذائية المهمة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.وجاء المغنيسيوم على رأس هذه المكملات الغذائية، ذلك لأنه يدخل ضمن مئات العمليات الكيميائية الحيوية في جميع أجزاء الجسم، منها إنتاج الطاقة والتحكم في ضغط الدم والنمو الصحي للعظام خاصة من تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والرجال أكثر احتياجا لهذا العنصر من النساء.وتعمل مكملات المغنسيوم على نقل الكالسيوم والبوتاسيوم للمساعدة على نمو خلايا العظام، حسبما كشفت إحدى الدراسات العلمية.ويتوفر المغنيسيوم من النظام الغذائي التقليدي في أطعمة عديدة منها الخضروات الورقية والمكسرات والأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان.وتكمن الخطورة لدى من تجاوزوا سن الخمسين أن الكالسيوم يمكن أن يتسرب من العظام، ويؤدي فقدانه في تلك الحالة إلى إضعاف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسر.ومع تقدم الرجال في السن يزداد فقدان العظام بدلا من تراكم العظام وتكبر الثقوب الصغيرة داخل العظام، وتصبح الطبقة الخارجية الصلبة أرق مما يجعلها أكثر قابلية للهشاشة والكسر.وبحسب دكتور إريك أورول، الطبيب الباحث في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، فإن ثلث كسور عظام الورك تحدث عند الرجال رغم أن معظمهم يتهاونون بشأن مشكلة هشاشة العظام.
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مجتمع

مكملات غذائية لا غنى عنها لمن يتجاوز الخمسين

19:25 GMT 06.02.2022
© Photo / pixabay/PeterFranz مكملات غذائية متنوعة ومغلفة
مكملات غذائية متنوعة ومغلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Photo / pixabay/PeterFranz
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يحتاج معظم الرجال الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى مكملات غذائية لحماية أجسادهم من مشاكل ضعف المناعة المحتملة وتعويضه بما قد ينقصه من عناصر ضرورية.
ونقل موقع "إكسبريس" نتائج عدد من الدراسات التي تفيد بأن هناك نوعين من المكملات الغذائية المهمة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
وجاء المغنيسيوم على رأس هذه المكملات الغذائية، ذلك لأنه يدخل ضمن مئات العمليات الكيميائية الحيوية في جميع أجزاء الجسم، منها إنتاج الطاقة والتحكم في ضغط الدم والنمو الصحي للعظام خاصة من تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والرجال أكثر احتياجا لهذا العنصر من النساء.
وتعمل مكملات المغنسيوم على نقل الكالسيوم والبوتاسيوم للمساعدة على نمو خلايا العظام، حسبما كشفت إحدى الدراسات العلمية.
من جانبه، قال دكتور سيتور كونوتسو من جامعة بريستول، إنه مع تقدم العمر يصبح امتصاص المغنيسيوم أكثر صعوبة، لكن لا تظهر أي أعراض على الرجال في هذا السن حتى تنكسر بعض العظام.
ويتوفر المغنيسيوم من النظام الغذائي التقليدي في أطعمة عديدة منها الخضروات الورقية والمكسرات والأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان.
وتكمن الخطورة لدى من تجاوزوا سن الخمسين أن الكالسيوم يمكن أن يتسرب من العظام، ويؤدي فقدانه في تلك الحالة إلى إضعاف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسر.
ومع تقدم الرجال في السن يزداد فقدان العظام بدلا من تراكم العظام وتكبر الثقوب الصغيرة داخل العظام، وتصبح الطبقة الخارجية الصلبة أرق مما يجعلها أكثر قابلية للهشاشة والكسر.
وبحسب دكتور إريك أورول، الطبيب الباحث في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، فإن ثلث كسور عظام الورك تحدث عند الرجال رغم أن معظمهم يتهاونون بشأن مشكلة هشاشة العظام.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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