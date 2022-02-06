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https://arabic.sputniknews.com/20220206/مواطن-تركي-مصاب-بـكوفيد-19-أكثر-من-سنة-دون-انقطاع-بسبب-حالة-نادرة-1058093719.html
مواطن تركي مصاب بـ"كوفيد-19" أكثر من سنة دون انقطاع بسبب "حالة نادرة"
مواطن تركي مصاب بـ"كوفيد-19" أكثر من سنة دون انقطاع بسبب "حالة نادرة"
أجرى مواطن تركي خلال فترة الحجر الصحي بأكملها أكثر من 70 اختبارًا لفيروس كورونا، وجميعها كانت إيجابية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:35+0000
2022-02-06T10:35+0000
أخبار تركيا اليوم
علوم
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ويخضع مظفر كاياسان، المقيم في إسطنبول، لحجر صحي دائم منذ أكثر من عام، أو بالأحرى 14 شهرًا.أصيب مظفر بعدوى فيروس كورونا في نوفمبر 2020، وعولج في المستشفى، ولكن بعد خروجه، استمرت اختباراته في إظهار نتيجة إيجابية، حسبما نشرته صحيفة "أهاب" يوم الجمعة.وتم تشخيص كاياسان، البالغ من العمر 56 عامًا، بـ 78 اختبارًا في غضون 14 شهرًا، ولكن في كل مرة، تلقى التركي نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا.وطوال هذا الوقت، لم يستطع الخروج من الحجر الصحي، ولم يتمكن من التواصل مع أحفاده، واضطر للعيش بمفرده في المنزل، وقرر مظفر طلب المساعدة من السلطات.وسبق له حث المواطنين على التطعيم قائلا "ليس لهم الحق في قتل الناس".وقال مظفر للصحيفة: "ليس لك الحق في قتل الآخرين، كل من يريد النجاة يجب تطعيمه".وأوضح مظفر أنه "أجرى عملية زرع نخاع عظمي منذ ثلاث سنوات، وكانت العملية ناجحة، لكنه أصيب بعد ذلك بكوفيد-19، الذي لا يزال يعيش معه حتى يومنا هذا".وأضاف أنه "عند الاتصال بالعلماء والأطباء، أبلغوه أن جهاز المناعة لديه ضعيف بسبب اللوكيميا (سرطان الدم)".وتابع المواطن التركي أنه "عندما نسأل علماءنا وأطباءنا، يقولون إن جهاز المناعة لدي ضعيف بسبب إصابتي بسرطان الدم، ويبقوني على قيد الحياة لمدة 14 شهرًا بالأدوية التي يصفونها، هذه عملية معقدة للغاية، هذه عملية صعبة لكل من الموجودين في المستشفى ولي، لقد كنت في الحجر الصحي لمدة 14 شهرًا".وختم مظفر كاياسان بأنه "لا يستطيع تفسير ما يحدث، ولكن وفقًا للعلماء، لا تزال بقايا "كوفيد-19" في جسمه"، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض.
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أخبار تركيا اليوم, علوم

مواطن تركي مصاب بـ"كوفيد-19" أكثر من سنة دون انقطاع بسبب "حالة نادرة"

10:35 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس "كوفيد-19" في وحدة العناية المركزة في مستشفى "لوزينيتس" في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021.
أحد أعضاء الطاقم الطبي يستريح بجانب مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى لوزينيتس في صوفيا، بلغاريا 9 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
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أجرى مواطن تركي خلال فترة الحجر الصحي بأكملها أكثر من 70 اختبارًا لفيروس كورونا، وجميعها كانت إيجابية.
ويخضع مظفر كاياسان، المقيم في إسطنبول، لحجر صحي دائم منذ أكثر من عام، أو بالأحرى 14 شهرًا.
أصيب مظفر بعدوى فيروس كورونا في نوفمبر 2020، وعولج في المستشفى، ولكن بعد خروجه، استمرت اختباراته في إظهار نتيجة إيجابية، حسبما نشرته صحيفة "أهاب" يوم الجمعة.
وتم تشخيص كاياسان، البالغ من العمر 56 عامًا، بـ 78 اختبارًا في غضون 14 شهرًا، ولكن في كل مرة، تلقى التركي نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا.
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وطوال هذا الوقت، لم يستطع الخروج من الحجر الصحي، ولم يتمكن من التواصل مع أحفاده، واضطر للعيش بمفرده في المنزل، وقرر مظفر طلب المساعدة من السلطات.
وسبق له حث المواطنين على التطعيم قائلا "ليس لهم الحق في قتل الناس".
وقال مظفر للصحيفة: "ليس لك الحق في قتل الآخرين، كل من يريد النجاة يجب تطعيمه".
وأوضح مظفر أنه "أجرى عملية زرع نخاع عظمي منذ ثلاث سنوات، وكانت العملية ناجحة، لكنه أصيب بعد ذلك بكوفيد-19، الذي لا يزال يعيش معه حتى يومنا هذا".
"لقد أجريت ما مجموعه حوالي 76 اختبارًا على مدار 14 شهرًا، وكانت جميعها إيجابية بشكل مستمر".
مظفر كاياسان
مواطن تركي
وأضاف أنه "عند الاتصال بالعلماء والأطباء، أبلغوه أن جهاز المناعة لديه ضعيف بسبب اللوكيميا (سرطان الدم)".
وتابع المواطن التركي أنه "عندما نسأل علماءنا وأطباءنا، يقولون إن جهاز المناعة لدي ضعيف بسبب إصابتي بسرطان الدم، ويبقوني على قيد الحياة لمدة 14 شهرًا بالأدوية التي يصفونها، هذه عملية معقدة للغاية، هذه عملية صعبة لكل من الموجودين في المستشفى ولي، لقد كنت في الحجر الصحي لمدة 14 شهرًا".
وختم مظفر كاياسان بأنه "لا يستطيع تفسير ما يحدث، ولكن وفقًا للعلماء، لا تزال بقايا "كوفيد-19" في جسمه"، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض.
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