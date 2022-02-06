https://arabic.sputniknews.com/20220206/ناسا-تدرس-كويكبا-هو-الأصغر--حجما-وتوجه-مركبة-فضائية-نحوه-1058097022.html

"ناسا" تدرس كويكبا هو الأصغر حجما وتوجه مركبة فضائية نحوه

"ناسا" تدرس كويكبا هو الأصغر حجما وتوجه مركبة فضائية نحوه

ستطارد ناسا كويكبا يصل حجمه حجم صندوق الأحذية، وهو قريب من الأرض ما سيصبح أصغر كويكب تزوره مركبة فضائية على الإطلاق. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T11:33+0000

2022-02-06T11:33+0000

2022-02-06T11:33+0000

العالم

ناسا

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وستزور NEA Scout أصغر كويكب تدرسه مركبة فضائية على الإطلاق.وستصل إلى هناك من خلال إطلاق شراع شمسي لتسخير الإشعاع الشمسي للدفع، مما يجعلها أول مهمة للفضاء العميق من نوعها.والهدف هو كويكب 2020 GE ، يقل حجمه عن 60 قدمًا (18 مترًا). الكويكبات التي يقل عرضها عن 330 قدمًا (100 متر) لم يتم اكتشافها عن قرب من قبل. وستستخدم المركبة الفضائية الكاميرا العلمية الخاصة بها لإلقاء نظرة فاحصة ، وقياس حجم الجسم وشكله ودورانه وخصائص سطحه أثناء البحث عن أي غبار وحطام.وقالت الباحثة العلمية المسؤولة عن المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، جولي كاستيلو روجيز: "بفضل اكتشافات NEAs من قبل المراصد الأرضية ، تم تحديد العديد من الأهداف لـ NEA Scout ، وكلها في نطاق حجم من 16 إلى 100 قدم [5 إلى 30 مترًا]" ، تمثل 2020 GE فئة من الكويكبات التي نعرف القليل جدًا عنها حاليًا."حجم صغير وأداء عاليمعرفة المزيد عن الكويكب 2020 GE ليس سوى جزء من وظيفة NEA Scout الكشفية. حيث سيظهر أيضا تقنية الشراع الشمسي في الفضاء العميق. فعند إطلاقه من حامله، سيستخدم الشراع الشمسي المصنوع من طفرات سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ.وستعمل أشعة الشمس كقوة ثابتة، لذا فإن المركبة الفضائية الصغيرة المجهزة بشراع شمسي كبير يمكن أن يسافر في نهاية المطاف إلى عدة أميال في الثانية. الأشرعة الشمسية هي نظام دفع عالية الأداء للمركبة الفضائية ذات الكتلة المنخفضة والمنخفضة الحجم.

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العالم, ناسا