https://arabic.sputniknews.com/20220206/نساء-ضمن-وفد-طالبان-إلى-أوسلو-يطلبن-اللجوء-في-النرويج-1058087212.html

نساء ضمن وفد طالبان إلى أوسلو يطلبن اللجوء في النرويج

نساء ضمن وفد طالبان إلى أوسلو يطلبن اللجوء في النرويج

قال مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة الخارجية الأفغانية، خير الله شينواري، إن النساء اللاتي يمثلن المجتمع المدني في وفد "طالبان" (تخضع حركة طالبان لعقوبات... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T07:53+0000

2022-02-06T07:53+0000

2022-02-06T07:53+0000

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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وكتب شينواري عبر صفحته على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "النساء اللواتي تمت دعوتهن للقاء في النرويج طلبن الآن اللجوء هناك".من جهته، قال مدير قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية، شافي عزام، إن النساء والشباب غالباً ما يستعملون حماية الحريات المدنية "كذريعة" لطلب اللجوء في الخارج، داعيا إلى عدم تشويه سمعة البلاد لتحقيق مكاسب شخصية.هذا وزار وفد من "طالبان" العاصمة النرويجية أوسلو في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى محادثات مع سياسيين أفغان ونشطاء مدنيين، وكذلك مع دبلوماسيين من النرويج وعدد من الدول الأخرى.وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة "طالبان" على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصدر-لـسبوتنيك-طالبان-تعين-أول-امرأة-كمديرة-لأكبر-مستشفى-لأمراض-النساء--1057534456.html

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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان