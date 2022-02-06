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https://arabic.sputniknews.com/20220206/نساء-ضمن-وفد-طالبان-إلى-أوسلو-يطلبن-اللجوء-في-النرويج-1058087212.html
نساء ضمن وفد طالبان إلى أوسلو يطلبن اللجوء في النرويج
نساء ضمن وفد طالبان إلى أوسلو يطلبن اللجوء في النرويج
قال مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة الخارجية الأفغانية، خير الله شينواري، إن النساء اللاتي يمثلن المجتمع المدني في وفد "طالبان" (تخضع حركة طالبان لعقوبات... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:53+0000
2022-02-06T07:53+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وكتب شينواري عبر صفحته على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "النساء اللواتي تمت دعوتهن للقاء في النرويج طلبن الآن اللجوء هناك".من جهته، قال مدير قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية، شافي عزام، إن النساء والشباب غالباً ما يستعملون حماية الحريات المدنية "كذريعة" لطلب اللجوء في الخارج، داعيا إلى عدم تشويه سمعة البلاد لتحقيق مكاسب شخصية.هذا وزار وفد من "طالبان" العاصمة النرويجية أوسلو في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى محادثات مع سياسيين أفغان ونشطاء مدنيين، وكذلك مع دبلوماسيين من النرويج وعدد من الدول الأخرى.وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة "طالبان" على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصدر-لـسبوتنيك-طالبان-تعين-أول-امرأة-كمديرة-لأكبر-مستشفى-لأمراض-النساء--1057534456.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

نساء ضمن وفد طالبان إلى أوسلو يطلبن اللجوء في النرويج

07:53 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Ali Kharaتوزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022.
توزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Ali Khara
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قال مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة الخارجية الأفغانية، خير الله شينواري، إن النساء اللاتي يمثلن المجتمع المدني في وفد "طالبان" (تخضع حركة طالبان لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) في مدينة أوسلو، تقدمن بطلب اللجوء في النرويج.
وكتب شينواري عبر صفحته على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "النساء اللواتي تمت دعوتهن للقاء في النرويج طلبن الآن اللجوء هناك".
من جهته، قال مدير قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية، شافي عزام، إن النساء والشباب غالباً ما يستعملون حماية الحريات المدنية "كذريعة" لطلب اللجوء في الخارج، داعيا إلى عدم تشويه سمعة البلاد لتحقيق مكاسب شخصية.
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": طالبان تعين أول امرأة كمديرة لأكبر مستشفى لأمراض النساء
31 يناير, 11:54 GMT
هذا وزار وفد من "طالبان" العاصمة النرويجية أوسلو في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى محادثات مع سياسيين أفغان ونشطاء مدنيين، وكذلك مع دبلوماسيين من النرويج وعدد من الدول الأخرى.
وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ أن سيطرت حركة "طالبان" على الحكم في البلاد، فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات، الشهر الماضي، ظهور النساء في التلفزيون، كما منعت النساء من العودة إلى وظائفهن في الإدارات والمؤسسات العامة.
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