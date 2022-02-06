هل دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية منعطفا جديدا؟
هل دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية منعطفا جديدا؟
وكشف مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن اتصال هاتفي جرى بين الأخير ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، جرى فيه التأكيد على ضرورة تماسك التحالف الاستراتيجي والمضي في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.فهل تعد هذه المقاطعة مناورة سياسية يقوم بها التيار الصدري؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الامير المجر:وأضاف المجر، "هناك تأثيرات خارجية كبيرة على العراق، وعملية ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية قد تكون نوع من تصفية الحسابات مع إيران، التي كانت تقف خلف عملية سحب محافظة كركوك من نفوذ سلطة أربيل، حيث يشعر البارزاني اليوم بضعف نفوذ إيران في كردستان العراق، الأمر الذي يُمكنه من إنفاذ قراراته، لكن ربما حدثت تطورات إقليمية ودولية دفعت بالسيد البارزاني في أن يكون متأنيا في ترشيح السيد زيباري، والذي بانتخابه لن يحسم بناء الدولة القادمة، ذلك أن العبور نحو هذه المرحلة كان بتوافق عربي ودولي."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
أعلنت "الكتلة الصدرية" التي يقودها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس السبت، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية العراق.
وكشف مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن اتصال هاتفي جرى بين الأخير ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، جرى فيه التأكيد على ضرورة تماسك التحالف الاستراتيجي والمضي في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
فهل تعد هذه المقاطعة مناورة سياسية يقوم بها التيار الصدري؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الامير المجر:
"إن التحالف بين السيد مقتدى الصدر والكتلة الكردية وكتلة سيادة هو تحالف استراتيجي، لكن قد تكون هناك قراءات معينة تقف بوجه هذا التحالف، ينبغي عليه تجاوزها قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وهناك من يتوقع حدوث تصدع بهذا التحالف الثلاثي، إلا أن السيد الصدر ينظر إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ أن تحالف السليمانية المتمثل بالاتحاد الوطني الكردستاني إذا ما تم تجاوزه بشكل تعسفي لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد زيباري، قد يترتب على ذلك موقف آخر للسيلمانية، يمكن أن يتم فيه إعلان انفصالها عن إقليم كردستان، وأعتقد أن السيد الصدر يدرك ذلك، لذا أراد الأخير إعطاء فرصة للسيد البارزاني، كي يتفاهم مع الاتحاد الكردستاني حول ترشيح رئيس الجمهورية."
وأضاف المجر، "هناك تأثيرات خارجية كبيرة على العراق، وعملية ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية قد تكون نوع من تصفية الحسابات مع إيران، التي كانت تقف خلف عملية سحب محافظة كركوك من نفوذ سلطة أربيل، حيث يشعر البارزاني اليوم بضعف نفوذ إيران في كردستان العراق، الأمر الذي يُمكنه من إنفاذ قراراته، لكن ربما حدثت تطورات إقليمية ودولية دفعت بالسيد البارزاني في أن يكون متأنيا في ترشيح السيد زيباري، والذي بانتخابه لن يحسم بناء الدولة القادمة، ذلك أن العبور نحو هذه المرحلة كان بتوافق عربي ودولي."