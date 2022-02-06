https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الخارجية-الأوكراني-يستجدي-تعاطف-التشيك-1058104482.html

وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك

وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، بسبب معارضة الأخير إرسال قوات إلى أوكرانيا، واتهمه بمحاولة الإضرار بالعلاقات الأوكرانية... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T14:06+0000

2022-02-06T14:06+0000

2022-02-06T14:06+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048726017_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2f742b9269133e4df2fd7246bd33bd02.jpg

وكتب كوليبا على تويتر: "محاولة أخرى من قبل الرئيس زيمان للإضرار بالعلاقات الأوكرانية والتشيكية ستنتهي بفشل آخر".كما أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس السبت، أنه "في الفترة من 7 إلى 8 فبراير/ شباط، سيقوم وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بزيارة عمل للبلاد، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة دونباس".وقال كوليبا في تغريدة: "أتطلع إلى زيارة يان ليبافسكي (وزير الخارجية التشيكي) إلى أوكرانيا، إنه يمثل حكومة مسؤولة تتفهم الخطر على جمهورية التشيك وأوروبا ككل من العدوان الروسي على أوكرانيا".ونادت الكثير من الأصوات في أوروبا اجتناب خوض أي نزاع مع روسيا، فقد قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في وقت سابق، إنه "في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا، ستسحب السلطات الكرواتية قواتها من قوات الناتو في أوروبا الشرقية".وأضاف ميلانوفيتش على التلفزيون الوطني: "أشاهد التقارير التي تفيد بأن الناتو - وليست الولايات المتحدة بشكل منفصل - يعزز وجوده، ويرسل سفن استطلاع، أضمن لكم أنه لا ولن يكون لنا علاقة بذلك".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/لبنان-يسلم-العراق-رسميا-337-قطعة-أثريةصور-1058103025.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي