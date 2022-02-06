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https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الخارجية-الأوكراني-يستجدي-تعاطف-التشيك-1058104482.html
وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك
وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك
انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، بسبب معارضة الأخير إرسال قوات إلى أوكرانيا، واتهمه بمحاولة الإضرار بالعلاقات الأوكرانية... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:06+0000
2022-02-06T14:06+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب كوليبا على تويتر: "محاولة أخرى من قبل الرئيس زيمان للإضرار بالعلاقات الأوكرانية والتشيكية ستنتهي بفشل آخر".كما أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس السبت، أنه "في الفترة من 7 إلى 8 فبراير/ شباط، سيقوم وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بزيارة عمل للبلاد، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة دونباس".وقال كوليبا في تغريدة: "أتطلع إلى زيارة يان ليبافسكي (وزير الخارجية التشيكي) إلى أوكرانيا، إنه يمثل حكومة مسؤولة تتفهم الخطر على جمهورية التشيك وأوروبا ككل من العدوان الروسي على أوكرانيا".ونادت الكثير من الأصوات في أوروبا اجتناب خوض أي نزاع مع روسيا، فقد قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في وقت سابق، إنه "في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا، ستسحب السلطات الكرواتية قواتها من قوات الناتو في أوروبا الشرقية".وأضاف ميلانوفيتش على التلفزيون الوطني: "أشاهد التقارير التي تفيد بأن الناتو - وليست الولايات المتحدة بشكل منفصل - يعزز وجوده، ويرسل سفن استطلاع، أضمن لكم أنه لا ولن يكون لنا علاقة بذلك".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/لبنان-يسلم-العراق-رسميا-337-قطعة-أثريةصور-1058103025.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك

14:06 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyوزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، بسبب معارضة الأخير إرسال قوات إلى أوكرانيا، واتهمه بمحاولة الإضرار بالعلاقات الأوكرانية التشيكية.
وكتب كوليبا على تويتر: "محاولة أخرى من قبل الرئيس زيمان للإضرار بالعلاقات الأوكرانية والتشيكية ستنتهي بفشل آخر".
كما أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس السبت، أنه "في الفترة من 7 إلى 8 فبراير/ شباط، سيقوم وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بزيارة عمل للبلاد، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة دونباس".
وقال كوليبا في تغريدة: "أتطلع إلى زيارة يان ليبافسكي (وزير الخارجية التشيكي) إلى أوكرانيا، إنه يمثل حكومة مسؤولة تتفهم الخطر على جمهورية التشيك وأوروبا ككل من العدوان الروسي على أوكرانيا".
لبنان يسلم العراق رسميا 337 قطعة أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
لبنان يسلم العراق رسميا 337 قطعة أثرية...صور
13:29 GMT
ونادت الكثير من الأصوات في أوروبا اجتناب خوض أي نزاع مع روسيا، فقد قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في وقت سابق، إنه "في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا، ستسحب السلطات الكرواتية قواتها من قوات الناتو في أوروبا الشرقية".
وأضاف ميلانوفيتش على التلفزيون الوطني: "أشاهد التقارير التي تفيد بأن الناتو - وليست الولايات المتحدة بشكل منفصل - يعزز وجوده، ويرسل سفن استطلاع، أضمن لكم أنه لا ولن يكون لنا علاقة بذلك".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.
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