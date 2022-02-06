وزير الخارجية الأوكراني "يستجدي" تعاطف التشيك

وكتب كوليبا على تويتر: "محاولة أخرى من قبل الرئيس زيمان للإضرار بالعلاقات الأوكرانية والتشيكية ستنتهي بفشل آخر".كما أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس السبت، أنه "في الفترة من 7 إلى 8 فبراير/ شباط، سيقوم وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بزيارة عمل للبلاد، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة دونباس".وقال كوليبا في تغريدة: "أتطلع إلى زيارة يان ليبافسكي (وزير الخارجية التشيكي) إلى أوكرانيا، إنه يمثل حكومة مسؤولة تتفهم الخطر على جمهورية التشيك وأوروبا ككل من العدوان الروسي على أوكرانيا".ونادت الكثير من الأصوات في أوروبا اجتناب خوض أي نزاع مع روسيا، فقد قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في وقت سابق، إنه "في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا، ستسحب السلطات الكرواتية قواتها من قوات الناتو في أوروبا الشرقية".وأضاف ميلانوفيتش على التلفزيون الوطني: "أشاهد التقارير التي تفيد بأن الناتو - وليست الولايات المتحدة بشكل منفصل - يعزز وجوده، ويرسل سفن استطلاع، أضمن لكم أنه لا ولن يكون لنا علاقة بذلك".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.
انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، بسبب معارضة الأخير إرسال قوات إلى أوكرانيا، واتهمه بمحاولة الإضرار بالعلاقات الأوكرانية التشيكية.
وكتب كوليبا على تويتر: "محاولة أخرى من قبل الرئيس زيمان للإضرار بالعلاقات الأوكرانية والتشيكية ستنتهي بفشل آخر".
كما أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم أمس السبت، أنه "في الفترة من 7 إلى 8 فبراير/ شباط، سيقوم وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بزيارة عمل للبلاد، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة دونباس".
Another attempt by President Zeman to harm 🇺🇦🇨🇿 relations will end as yet another failure. Looking forward to @JanLipavsky’s visit to Ukraine. He represents a responsible government which realizes the threat of Russian aggression against Ukraine for Czechia and the entire Europe.
ونادت الكثير من الأصوات في أوروبا اجتناب خوض أي نزاع مع روسيا، فقد قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في وقت سابق، إنه "في حال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا، ستسحب السلطات الكرواتية قواتها من قوات الناتو في أوروبا الشرقية".
وأضاف ميلانوفيتش على التلفزيون الوطني: "أشاهد التقارير التي تفيد بأن الناتو - وليست الولايات المتحدة بشكل منفصل - يعزز وجوده، ويرسل سفن استطلاع، أضمن لكم أنه لا ولن يكون لنا علاقة بذلك".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.