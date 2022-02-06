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وزير الخارجية الإيراني: زيارة رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة
وزير الخارجية الإيراني: زيارة رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:26+0000
2022-02-06T10:26+0000
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال عبد اللهيان: "مكاسب زيارة رئيس الجمهورية إلى موسكو كانت كثيرة".وشدد على صدق ما يعنيه بكثرة المكاسب قائلا: "إنني أقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة، بصفتي مطلع على تفاصيل الزيارة".وأوضح أنه أعلن في الرد على الدعوة أن بلاده ترحب بها وبزيادة اللقاءات والاتصالات على مستوى الرؤساء.وقال: "لقد قال لي رئيس الجمهورية بأنه سيذهب إلى أي مكان في آسيا أو الدول الجارة أو سائر قارات العالم لإجراء محادثات مع مسؤوليها إن كان ذلك يحقق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا على استعداد للتعاون ولا توجد خطوط حمراء في هذا المجال".وأوضح عبد اللهيان أن بلاده تتعامل بتلك الطريقة لأنها لا تريد أن تضع نفسها رهنا لطاولة مفاوضات فيينا، قائلا: "إيران وضمن الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، لن تضع كل بيضها في هذه السلة ولن ترضخ لألاعيب السياسة وخداع طاولة المفاوضات ولن تعطل الحكومة من أجل ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وكالة-الرئيس-الإيراني-إبراهيم-رئيسي-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1056553083.html
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إيران, روسيا

وزير الخارجية الإيراني: زيارة رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة

10:26 GMT 06.02.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال عبد اللهيان: "مكاسب زيارة رئيس الجمهورية إلى موسكو كانت كثيرة".
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
وكالة: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
19 يناير, 09:20 GMT
وشدد على صدق ما يعنيه بكثرة المكاسب قائلا: "إنني أقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة، بصفتي مطلع على تفاصيل الزيارة".

وعن قصة تلك الزيارة قال عبد اللهيان: "خلال زيارتي إلى موسكو قبل 3 أشهر أخبرني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن السيد بوتين يوجه الدعوة للسيد رئيسي لزيارة موسكو".

وأوضح أنه أعلن في الرد على الدعوة أن بلاده ترحب بها وبزيادة اللقاءات والاتصالات على مستوى الرؤساء.
ولفت إلى أن هذه السياسة تأتي في إطار ما اعتمدته إيران من "محورية سياسة الجوار".
وقال: "لقد قال لي رئيس الجمهورية بأنه سيذهب إلى أي مكان في آسيا أو الدول الجارة أو سائر قارات العالم لإجراء محادثات مع مسؤوليها إن كان ذلك يحقق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا على استعداد للتعاون ولا توجد خطوط حمراء في هذا المجال".
وأوضح عبد اللهيان أن بلاده تتعامل بتلك الطريقة لأنها لا تريد أن تضع نفسها رهنا لطاولة مفاوضات فيينا، قائلا: "إيران وضمن الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، لن تضع كل بيضها في هذه السلة ولن ترضخ لألاعيب السياسة وخداع طاولة المفاوضات ولن تعطل الحكومة من أجل ذلك".
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