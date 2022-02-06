وزير الخارجية الإيراني: زيارة رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال عبد اللهيان: "مكاسب زيارة رئيس الجمهورية إلى موسكو كانت كثيرة".وشدد على صدق ما يعنيه بكثرة المكاسب قائلا: "إنني أقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة، بصفتي مطلع على تفاصيل الزيارة".وأوضح أنه أعلن في الرد على الدعوة أن بلاده ترحب بها وبزيادة اللقاءات والاتصالات على مستوى الرؤساء.وقال: "لقد قال لي رئيس الجمهورية بأنه سيذهب إلى أي مكان في آسيا أو الدول الجارة أو سائر قارات العالم لإجراء محادثات مع مسؤوليها إن كان ذلك يحقق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا على استعداد للتعاون ولا توجد خطوط حمراء في هذا المجال".وأوضح عبد اللهيان أن بلاده تتعامل بتلك الطريقة لأنها لا تريد أن تضع نفسها رهنا لطاولة مفاوضات فيينا، قائلا: "إيران وضمن الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، لن تضع كل بيضها في هذه السلة ولن ترضخ لألاعيب السياسة وخداع طاولة المفاوضات ولن تعطل الحكومة من أجل ذلك".
وشدد على صدق ما يعنيه بكثرة المكاسب قائلا: "إنني أقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة، بصفتي مطلع على تفاصيل الزيارة".
وعن قصة تلك الزيارة قال عبد اللهيان: "خلال زيارتي إلى موسكو قبل 3 أشهر أخبرني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن السيد بوتين يوجه الدعوة للسيد رئيسي لزيارة موسكو".
وأوضح أنه أعلن في الرد على الدعوة أن بلاده ترحب بها وبزيادة اللقاءات والاتصالات على مستوى الرؤساء.
ولفت إلى أن هذه السياسة تأتي في إطار ما اعتمدته إيران من "محورية سياسة الجوار".
وقال: "لقد قال لي رئيس الجمهورية بأنه سيذهب إلى أي مكان في آسيا أو الدول الجارة أو سائر قارات العالم لإجراء محادثات مع مسؤوليها إن كان ذلك يحقق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا على استعداد للتعاون ولا توجد خطوط حمراء في هذا المجال".
وأوضح عبد اللهيان أن بلاده تتعامل بتلك الطريقة لأنها لا تريد أن تضع نفسها رهنا لطاولة مفاوضات فيينا، قائلا: "إيران وضمن الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، لن تضع كل بيضها في هذه السلة ولن ترضخ لألاعيب السياسة وخداع طاولة المفاوضات ولن تعطل الحكومة من أجل ذلك".