وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة خطية من تبون لرئيس السنغال

جاء هذا خلال لقاء جمعهما بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحسب صحيفة "النهار" اليوم الأحد.وأبلغ لعمامرة الرئيس السنغالي تهانيه لتوليه رئاسة الاتحاد الافريقي، معبرا عن دعم بلاده له في أداء مهامه خدمة لقضايا وأولويات القارة.في المقابل، عبر الرئيس السنغالي عن بالغ شكره وتقديره لدعم الرئيس الجزائري وعن تطلعه للقاء قريب يجمعهما.كما عبر عن رغبته في العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالجهود المشتركة لتجسيد أجندة القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.وشمل اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة الأفريقية، والتأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الدور القيادي للاتحاد.واستعرض الجانبان كذلك أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الحالية وآفاق بلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء.وانطلقت السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.
وأبلغ لعمامرة الرئيس السنغالي تهانيه لتوليه رئاسة الاتحاد الافريقي، معبرا عن دعم بلاده له في أداء مهامه خدمة لقضايا وأولويات القارة.
في المقابل، عبر الرئيس السنغالي عن بالغ شكره وتقديره لدعم الرئيس الجزائري وعن تطلعه للقاء قريب يجمعهما.
كما عبر عن رغبته في العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالجهود المشتركة لتجسيد أجندة القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.
وشمل اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة الأفريقية، والتأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الدور القيادي للاتحاد.
واستعرض الجانبان كذلك أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الحالية وآفاق بلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء.
وانطلقت السبت القمة العادية لدول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور العديد من قيادات الدول والمؤسسات الأفريقية، الذين سيركزون على مسائل ملحة تتعلق بالقارة، مثل الإرهاب، والانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض بلدان القارة خلال الفترة الأخيرة.