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https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الخارجية-المصري-يلتقي-مع-بوغدانوف-في-إثيوبيا-1058106383.html
وزير الخارجية المصري يلتقي مع بوغدانوف في إثيوبيا
وزير الخارجية المصري يلتقي مع بوغدانوف في إثيوبيا
اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأحد، ‏على هامش حضورهما اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:58+0000
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وذكر بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية أن لقاء شكري وبوغدانوف تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا.وفي اليوم الثاني من مشاركته في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الـ35، اليوم الأحد، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظرائه لدول الصومال ومدغشقر والسنغال.وفي لقائه مع وزير الخارجية الصومالي، عبد سعيد موسى علي، حرص شكري على "تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وهو ما تتطلع معه مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال كافة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية".كذلك "أبرز وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيرة الصومالي أهمية استناد الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال فيما بعد 2021 إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات الدولة وإعادة الأعمار والاقتصاد والتنمية"، بحسب بيان من الخارجية المصرية.كما شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ35 في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ.وأكد خلال حضوره الاجتماع أن مصر ستتحدث بصوت أفريقيا عندما تستضيف الدورة المقبلة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدث الإطارية لتغير المناخ، وذلك إعلاءا لتطلعات القارة السمراء في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.ومن المقرر أن تستضيف مصر الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ (كوب 27) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بوغدانوف-يبحث-مع-رئيس-وزراء-إثيوبيا-ورئيس-جيبوتي-عقد-القمة-الروسية-الأفريقية--1058099602.html
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مصر, روسيا, أخبار مصر الآن, العالم العربي

وزير الخارجية المصري يلتقي مع بوغدانوف في إثيوبيا

14:58 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
وزير الخارجية المصري، سامح شكري
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأحد، ‏على هامش حضورهما اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الأفريقي، المقامة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.‏
وذكر بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية أن لقاء شكري وبوغدانوف تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا.
وفي اليوم الثاني من مشاركته في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الـ35، اليوم الأحد، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظرائه لدول الصومال ومدغشقر والسنغال.
وفي لقائه مع وزير الخارجية الصومالي، عبد سعيد موسى علي، حرص شكري على "تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وهو ما تتطلع معه مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال كافة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية".
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس جيبوتي عقد القمة الروسية الأفريقية
12:12 GMT
كذلك "أبرز وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيرة الصومالي أهمية استناد الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال فيما بعد 2021 إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات الدولة وإعادة الأعمار والاقتصاد والتنمية"، بحسب بيان من الخارجية المصرية.
كما شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ35 في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ.
وأكد خلال حضوره الاجتماع أن مصر ستتحدث بصوت أفريقيا عندما تستضيف الدورة المقبلة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدث الإطارية لتغير المناخ، وذلك إعلاءا لتطلعات القارة السمراء في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.
ومن المقرر أن تستضيف مصر الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ (كوب 27) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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