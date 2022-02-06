وزير خارجية عمان عن وفاة الطفل ريان: المغرب بذل جهودا جبارة لمحاولة إنقاذه

وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان تابعت باهتمام وتعاطف بالغ ما قام به المغرب من جهود جبارة لمحاولة إنقاذ الطفل ريان.وتابع: "الشعب العماني أظهر تعاطفا كبيرا تجاه هذه الحادثة، مضيفا: "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية".وأعلن الديوان الملكي المغربي، أمس السبت، وفاة الطفل ريان، الذي كان عالقا في بئر عميقة في منطقة شفشاون، بعدما تم إخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى.وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل عائلته في قرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.لكن جهود الإنقاذ بدأت الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداده بالأكسجين والماء عبر أنابيب، واستمرت عمليات الحفر للوصول إليه بأمان دون انهيار البئر على مدى أيام، لكن بعد الوصول إليه تم الإعلان عن وفاة الطفل الذي تصدر محركات البحث في الأيام الماضية وسط تعاطف عالمي كبير عبرت عنها وسوم "أنقذوا ريان"، و"قلوبنا مع ريان"، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
علق وزير خارجية سلطنة عمان على وفاة الطفل المغربي ريان بعد نحو 5 أيام من العمل المتواصل لإنقاذه، مؤكدا أن المغرب بذل جهودا جبارة.
وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان تابعت باهتمام وتعاطف بالغ ما قام به المغرب من جهود جبارة لمحاولة إنقاذ الطفل ريان.
وتابع: "الشعب العماني أظهر تعاطفا كبيرا تجاه هذه الحادثة، مضيفا: "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية".
تابعنا باهتمام وتعاطف بالغ الجهود الجبارة التي بذلها الأشقاء في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل #ريان والتعاضد والتعاطف الإنساني الكبير الذي أظهره الشعب العماني وشعوب العالم كافة تجاه هذه الحادثة، ونعرب في هذا المقام لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية عن خالص تعازينا ومواساتنا.
لكن جهود الإنقاذ بدأت الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداده بالأكسجين والماء عبر أنابيب، واستمرت عمليات الحفر للوصول إليه بأمان دون انهيار البئر على مدى أيام، لكن بعد الوصول إليه تم الإعلان عن وفاة الطفل الذي تصدر محركات البحث في الأيام الماضية وسط تعاطف عالمي كبير عبرت عنها وسوم "أنقذوا ريان"، و"قلوبنا مع ريان"، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.