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https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-خارجية-عمان-عن-وفاة-الطفل-ريان-المغرب-بذل-جهودا-جبارة-لمحاولة-إنقاذه-1058110823.html
وزير خارجية عمان عن وفاة الطفل ريان: المغرب بذل جهودا جبارة لمحاولة إنقاذه
وزير خارجية عمان عن وفاة الطفل ريان: المغرب بذل جهودا جبارة لمحاولة إنقاذه
علق وزير خارجية سلطنة عمان على وفاة الطفل المغربي ريان بعد نحو 5 أيام من العمل المتواصل لإنقاذه، مؤكدا أن المغرب بذل جهودا جبارة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T17:11+0000
2022-02-06T17:17+0000
العالم العربي
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وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان تابعت باهتمام وتعاطف بالغ ما قام به المغرب من جهود جبارة لمحاولة إنقاذ الطفل ريان.وتابع: "الشعب العماني أظهر تعاطفا كبيرا تجاه هذه الحادثة، مضيفا: "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية".وأعلن الديوان الملكي المغربي، أمس السبت، وفاة الطفل ريان، الذي كان عالقا في بئر عميقة في منطقة شفشاون، بعدما تم إخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى.وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل عائلته في قرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.لكن جهود الإنقاذ بدأت الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداده بالأكسجين والماء عبر أنابيب، واستمرت عمليات الحفر للوصول إليه بأمان دون انهيار البئر على مدى أيام، لكن بعد الوصول إليه تم الإعلان عن وفاة الطفل الذي تصدر محركات البحث في الأيام الماضية وسط تعاطف عالمي كبير عبرت عنها وسوم "أنقذوا ريان"، و"قلوبنا مع ريان"، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الديوان-الملكي-المغربي-يعلن-وفاة-الطفل-ريان--1058079737.html
https://arabic.sputniknews.com/20220205/نجاح-عملية-إنقاذ-الطفل-المغربي-ريان-وإخراجه-من-البئر-ونقله-إلى-المستشفى-1058078705.html
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العالم العربي

وزير خارجية عمان عن وفاة الطفل ريان: المغرب بذل جهودا جبارة لمحاولة إنقاذه

17:11 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 06.02.2022)
© AFP 2021 / FADEL SENNAفرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022
فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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علق وزير خارجية سلطنة عمان على وفاة الطفل المغربي ريان بعد نحو 5 أيام من العمل المتواصل لإنقاذه، مؤكدا أن المغرب بذل جهودا جبارة.
وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان تابعت باهتمام وتعاطف بالغ ما قام به المغرب من جهود جبارة لمحاولة إنقاذ الطفل ريان.
وتابع: "الشعب العماني أظهر تعاطفا كبيرا تجاه هذه الحادثة، مضيفا: "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرته وللأشقاء في المملكة المغربية".
وأعلن الديوان الملكي المغربي، أمس السبت، وفاة الطفل ريان، الذي كان عالقا في بئر عميقة في منطقة شفشاون، بعدما تم إخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى.
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
أمس, 21:00 GMT
وسقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل عائلته في قرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان ، شفشاون شمال المغرب، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
نجاح عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر ونقله إلى المستشفى
أمس, 20:33 GMT
لكن جهود الإنقاذ بدأت الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداده بالأكسجين والماء عبر أنابيب، واستمرت عمليات الحفر للوصول إليه بأمان دون انهيار البئر على مدى أيام، لكن بعد الوصول إليه تم الإعلان عن وفاة الطفل الذي تصدر محركات البحث في الأيام الماضية وسط تعاطف عالمي كبير عبرت عنها وسوم "أنقذوا ريان"، و"قلوبنا مع ريان"، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
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