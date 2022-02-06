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وفاة المفكر المصري سيد القمني
وفاة المفكر المصري سيد القمني
أعلن، مساء اليوم الأحد، وفاة المفكر المصري سيد القمني عن عمر ناهز 74 عامًا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T17:33+0000
2022-02-06T17:33+0000
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وأعلنت بواية الأهرام المصرية وفاة سيد القمني، دون ذكر تفاصيل أخرى.سيد القمني أحد أبرز المفكرين المصريين الذي أثارت أفكاره وآراؤه ومؤلفاته حفيظة تيارات الإسلام السياسي، والإسلاميين المحافظين، على مدار السنوات الماضية، وصلت إلى حد تكفيره واتهامه بالردة عن دين الإسلام.والقمني من مواليد 13 مارس/آذار عام 1947، في إحدى مدن محافظة بني سويف، جنوب محافظة القاهرة، وهو باحث في التاريخ الإسلامي، وفاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009.واتسمت أعمال القمني بالجرأة، والتغريد خارج السرب، سواء في مقالاته التي كانت تثير ردود فعل واسعة، وكذلك مؤلفاته التي من أبرزها "أهل الدين والديمقراطية"، و"الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل"، و"قصة الخلق"، و"الحزب الهاشمي.. تأسيس الدولة الإسلامية" و"حروب دولة الرسول"، وكتاب "النبي إبراهيم والتاريخ المجهول" الذي أثار جدلا كبيرا بسبب اعتماده على تحليلات علمانية لقصص الأنبياء الأولين.وذهب القمني أكثر من مرة للنيابة بسبب مؤلفاته من بينها كتابه "رب هذا الزمان" الصادر عام 1997، الذي صادره مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، وخضع بعدها القمني لاستجواب في نيابة أمن الدولة العليا.
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وفاة المفكر المصري سيد القمني

17:33 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Khalil Hamraجامع الأزهر الشريف في القاهرة
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلن، مساء اليوم الأحد، وفاة المفكر المصري سيد القمني عن عمر ناهز 74 عامًا.
وأعلنت بواية الأهرام المصرية وفاة سيد القمني، دون ذكر تفاصيل أخرى.
سيد القمني أحد أبرز المفكرين المصريين الذي أثارت أفكاره وآراؤه ومؤلفاته حفيظة تيارات الإسلام السياسي، والإسلاميين المحافظين، على مدار السنوات الماضية، وصلت إلى حد تكفيره واتهامه بالردة عن دين الإسلام.
والقمني من مواليد 13 مارس/آذار عام 1947، في إحدى مدن محافظة بني سويف، جنوب محافظة القاهرة، وهو باحث في التاريخ الإسلامي، وفاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009.
واتسمت أعمال القمني بالجرأة، والتغريد خارج السرب، سواء في مقالاته التي كانت تثير ردود فعل واسعة، وكذلك مؤلفاته التي من أبرزها "أهل الدين والديمقراطية"، و"الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل"، و"قصة الخلق"، و"الحزب الهاشمي.. تأسيس الدولة الإسلامية" و"حروب دولة الرسول"، وكتاب "النبي إبراهيم والتاريخ المجهول" الذي أثار جدلا كبيرا بسبب اعتماده على تحليلات علمانية لقصص الأنبياء الأولين.
وذهب القمني أكثر من مرة للنيابة بسبب مؤلفاته من بينها كتابه "رب هذا الزمان" الصادر عام 1997، الذي صادره مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، وخضع بعدها القمني لاستجواب في نيابة أمن الدولة العليا.
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