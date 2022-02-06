https://arabic.sputniknews.com/20220206/وفاة-عندليب-الهند-المغنية-لاتا-مانجيشكار-عن-92-عاما-1058087619.html

وفاة "عندليب" الهند المغنية لاتا مانجيشكار عن 92 عاما

وفاة "عندليب" الهند المغنية لاتا مانجيشكار عن 92 عاما

توفيت المغنية الهندية لاتا مانجيشكار، التي أُطلق عليها لقب "العندليب" وهي من أكبر الرموز الثقافية في بلادها، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 92 عاما. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T07:59+0000

2022-02-06T07:59+0000

2022-02-06T07:59+0000

أخبار الهند اليوم

مجتمع

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وكانت مانجيشكار، التي تُعد من رواد الموسيقى على مدى أجيال في الهند، قد نُقلت إلى المستشفى في 11 يناير/ كانون الثاني بعد إصابتها بكوفيد-19.ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، عن براتيت سامداني، الطبيب الذي كان يعالجها في مستشفى بريتش كاندي في مومباي، قوله إن مانجيشكار تُوفيت صباح اليوم الأحد بسبب "فشل في (وظائف) عدة أعضاء بعد أكثر من 28 يوما من العلاج في المستشفى على أثر إصابتها بكوفيد-19".وأضاف "ستترك فراغا في بلدنا لا يعوض. سوف تتذكرها الأجيال القادمة على أنها نصير للثقافة الهندية وكان لصوتها الشجي قدرة لا مثيل لها على إبهار الناس".وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه من المقرر إقامة جنازة رسمية لها وإعلان الحكومة الحداد العام حتى يوم الاثنين مع تنكيس الأعلام.بدأت مانجيشكار مشوارها في الغناء في سن المراهقة، وغنت على مدار 73 عاما ما يزيد عن 15 ألف أغنية بست وثلاثين لغة وأطلق عليها لقب "العندليب".وصنعت مانجيشكار تاريخها في عالم بوليوود الذي لا يمكن أن يصدر فيه فيلم دون أن تتخلل أحداثه ست أغنيات على الأقل.وقدم التعازي في وفاتها عدد من الساسة ونجوم بوليوود.قال الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان عنها في عام 2019 احتفالا بعيد ميلادها التسعين "الموسيقى لا تكتمل دون صوتك".

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أخبار الهند اليوم, مجتمع