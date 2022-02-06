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https://arabic.sputniknews.com/20220206/-إسقاط-الجنسية-عن-مصري-أدين-بالتجسس-لإسرائيل-1058098911.html
إسقاط الجنسية عن مصري أدين بالتجسس لإسرائيل
إسقاط الجنسية عن مصري أدين بالتجسس لإسرائيل
أفادت السلطات المصرية، اليوم الأحد، بأنها أسقطت الجنسية المصرية عن مواطن أدين بالتجسس لصالح إسرائيل. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:02+0000
2022-02-06T12:02+0000
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ونقلت بوابة أخبار اليوم، ظهر اليوم الأحد، عن الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رقم 14 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن يدعى، محمد العطار، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، ولتجنسه بجنسية أجنبية.وقضت محكمة أمن الدولة العليا، في العام 2007، بالسجن لمدة 15 عاما على محمد العطار بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو مصري الأصل، حاصل على الجنسية الكندية.وتعود تهمة العطار إلى حصوله على 56 ألف دولار للتجسس عن الأقباط المصريين في الخارج، أثناء تواجده في تركيا وكندا، حسبما ذكرت مصادر قضائية وقت نظر تلك القضية، فيما عاد العطار إلى كندا عقب قضاء كامل فترة عقوبته المحكوم عليه بها خلال شهر يناير/كانون الثاني 2022.وجاء في المادة الأولى للقرار المصري موافقة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد الجيزة عام 1976، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/اعتقال-مصري-في-الولايات-المتحدة-بحجة-التجسس-لصالح-القاهرة-1055048318.html
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مصر, العالم العربي

إسقاط الجنسية عن مصري أدين بالتجسس لإسرائيل

12:02 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أفادت السلطات المصرية، اليوم الأحد، بأنها أسقطت الجنسية المصرية عن مواطن أدين بالتجسس لصالح إسرائيل.
ونقلت بوابة أخبار اليوم، ظهر اليوم الأحد، عن الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رقم 14 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن يدعى، محمد العطار، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، ولتجنسه بجنسية أجنبية.
عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
اعتقال مصري في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح القاهرة
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وقضت محكمة أمن الدولة العليا، في العام 2007، بالسجن لمدة 15 عاما على محمد العطار بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو مصري الأصل، حاصل على الجنسية الكندية.
وتعود تهمة العطار إلى حصوله على 56 ألف دولار للتجسس عن الأقباط المصريين في الخارج، أثناء تواجده في تركيا وكندا، حسبما ذكرت مصادر قضائية وقت نظر تلك القضية، فيما عاد العطار إلى كندا عقب قضاء كامل فترة عقوبته المحكوم عليه بها خلال شهر يناير/كانون الثاني 2022.
وجاء في المادة الأولى للقرار المصري موافقة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد الجيزة عام 1976، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
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