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https://arabic.sputniknews.com/20220206/-ترامب-يؤدي-دور-منسق-أغاني-بدوام-جزئي-1058088404.html
‏ ترامب يؤدي دور "منسق أغاني" بدوام جزئي
‏ ترامب يؤدي دور "منسق أغاني" بدوام جزئي
يعتزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص في ولاية ‏فلوريدا الأمريكية.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T08:21+0000
2022-02-06T08:21+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء في مذكرة تم إرسالها إلى أعضاء نادي منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.وتابعت المذكرة التي نشرتها ماغي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء".ولم توضح المذكرة متى سيتولى ترامب وظيفة "دي جي" بدوام جزئي.وسخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني "Don’t You Forget about Me" (لا تنسوني) لفريق "سيمبل مايندز"، و"Dancing with Myself" (أرقص مع نفسي) لبيلي آيدول، و"Loser" (فاشل) للمغني، بيك.من ناحية أخرى، أصدر ترامب، أمس السبت بيانا ناريا للرد على نائبه مايك بنس، بعد أن كذّب مزاعمه بأنه "كان له الحق في إلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".وهاجم ترامب في بيانه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل والديمقراطيين، قائلا: "لقد شاهدت للتو بيان مايك بنس حول حقيقة أنه ليس لديه الحق في فعل أي شيء فيما يتعلق بعدد الأصوات الانتخابية، بخلاف كونه حزام ناقل تلقائي للغراب العجوز، ميتش ماكونيل، من أجل انتخاب جو بايدن رئيسا في أسرع وقت ممكن".ومضى ترامب ليزعم أن بنس كان لديه خيار عدم المصادقة على النتائج، مدعيا أن التغييرات المقترحة على قانون العد الانتخابي تثبت أن بنس يتمتع بهذه الصلاحية.واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن امتناع نائبه، مايك بنس، عن عدم التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية "فرصة عظيمة ضاعت، ولكن ليس إلى الأبد، في هذه الأثناء، بلادنا ستذهب إلى الجحيم!"، بحسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/نائب-ترامب-يوبخه-لمرة-نادرة-ويكذب-مزاعمه-لم-يكن-لي-الحق-في-إلغاء-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-1058040862.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

‏ ترامب يؤدي دور "منسق أغاني" بدوام جزئي

08:21 GMT 06.02.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرقص في أحد تجمعاته الانتخابية في شمال فلوريدا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرقص في أحد تجمعاته الانتخابية في شمال فلوريدا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرقص في أحد تجمعاته الانتخابية في شمال فلوريدا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
© REUTERS / TOM BRENNER
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يعتزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص في ولاية ‏فلوريدا الأمريكية.‏
جاء في مذكرة تم إرسالها إلى أعضاء نادي منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وتابعت المذكرة التي نشرتها ماغي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء".
ولم توضح المذكرة متى سيتولى ترامب وظيفة "دي جي" بدوام جزئي.
وسخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني "Don’t You Forget about Me" (لا تنسوني) لفريق "سيمبل مايندز"، و"Dancing with Myself" (أرقص مع نفسي) لبيلي آيدول، و"Loser" (فاشل) للمغني، بيك.
من ناحية أخرى، أصدر ترامب، أمس السبت بيانا ناريا للرد على نائبه مايك بنس، بعد أن كذّب مزاعمه بأنه "كان له الحق في إلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".
وهاجم ترامب في بيانه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل والديمقراطيين، قائلا: "لقد شاهدت للتو بيان مايك بنس حول حقيقة أنه ليس لديه الحق في فعل أي شيء فيما يتعلق بعدد الأصوات الانتخابية، بخلاف كونه حزام ناقل تلقائي للغراب العجوز، ميتش ماكونيل، من أجل انتخاب جو بايدن رئيسا في أسرع وقت ممكن".
ومضى ترامب ليزعم أن بنس كان لديه خيار عدم المصادقة على النتائج، مدعيا أن التغييرات المقترحة على قانون العد الانتخابي تثبت أن بنس يتمتع بهذه الصلاحية.
مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
نائب ترامب يوبخه لمرة نادرة ويكذب مزاعمه: لم يكن لي الحق في إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية
4 فبراير, 21:33 GMT
واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن امتناع نائبه، مايك بنس، عن عدم التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية "فرصة عظيمة ضاعت، ولكن ليس إلى الأبد، في هذه الأثناء، بلادنا ستذهب إلى الجحيم!"، بحسب قوله.
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