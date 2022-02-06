ترامب يؤدي دور "منسق أغاني" بدوام جزئي
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرقص في أحد تجمعاته الانتخابية في شمال فلوريدا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرقص في أحد تجمعاته الانتخابية في شمال فلوريدا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
يعتزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا الأمريكية.
جاء في مذكرة تم إرسالها إلى أعضاء نادي منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وتابعت المذكرة التي نشرتها ماغي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء".
ولم توضح المذكرة متى سيتولى ترامب وظيفة "دي جي" بدوام جزئي.
Here’s a note that was sent to Mar-a-Lago club members this week, advertising the former president as disc jockey. pic.twitter.com/shfLBPOPU1— Maggie Haberman (@maggieNYT) February 4, 2022
وسخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني "Don’t You Forget about Me" (لا تنسوني) لفريق "سيمبل مايندز"، و"Dancing with Myself" (أرقص مع نفسي) لبيلي آيدول، و"Loser" (فاشل) للمغني، بيك.
#DJTrumpPlaylist:— Eric Swalwell (@ericswalwell) February 5, 2022
"Don't You Forget About Me" -- Simple Minds
"Dancing With Myself" -- Billy Idol
"Back in the USSR" -- The Beatles
"Loser" -- Beck
(RT with your suggestions.) https://t.co/whCbslDWBh
من ناحية أخرى، أصدر ترامب، أمس السبت بيانا ناريا للرد على نائبه مايك بنس، بعد أن كذّب مزاعمه بأنه "كان له الحق في إلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".
وهاجم ترامب في بيانه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل والديمقراطيين، قائلا: "لقد شاهدت للتو بيان مايك بنس حول حقيقة أنه ليس لديه الحق في فعل أي شيء فيما يتعلق بعدد الأصوات الانتخابية، بخلاف كونه حزام ناقل تلقائي للغراب العجوز، ميتش ماكونيل، من أجل انتخاب جو بايدن رئيسا في أسرع وقت ممكن".
NEW!— Liz Harrington (@realLizUSA) February 5, 2022
President Donald J. Trump:
"Just saw Mike Pence’s statement on the fact that he had no right to do anything with respect to the Electoral Vote Count, other than being an automatic conveyor belt for the Old Crow Mitch McConnell to get Biden elected President as quickly... pic.twitter.com/C4ddXREsvm
ومضى ترامب ليزعم أن بنس كان لديه خيار عدم المصادقة على النتائج، مدعيا أن التغييرات المقترحة على قانون العد الانتخابي تثبت أن بنس يتمتع بهذه الصلاحية.
واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن امتناع نائبه، مايك بنس، عن عدم التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية "فرصة عظيمة ضاعت، ولكن ليس إلى الأبد، في هذه الأثناء، بلادنا ستذهب إلى الجحيم!"، بحسب قوله.