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https://arabic.sputniknews.com/20220206/-محمد-صبحي-وتركي-آل-الشيخ-ومشاهير-عرب-ينعون-الطفل-ريان-فليكن-غيابك-درسا-للإنسانية-1058086620.html
‎ محمد صبحي وتركي آل الشيخ ومشاهير عرب ينعون الطفل ريان... "فليكن غيابك درسا للإنسانية"‏
‎ محمد صبحي وتركي آل الشيخ ومشاهير عرب ينعون الطفل ريان... "فليكن غيابك درسا للإنسانية"‏
نعى العديد من الفنانين والمشاهير العرب الطفل المغربي، ريان، الذي أعلن عن وفاته رسميا خلال ‏الساعات الماضية داخل بئر، حيث أمضى في الداخل مدة 5 أيام.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:43+0000
2022-02-06T07:43+0000
مجتمع
منوعات
تركي آل الشيخ
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أكد الفنان السوري جورج وسوف، في منشور له أن وفاة ريان هو "درس للإنسانية عن مدى إهمالها للفقير وظروف عيشه، وكم من فقير بكى ريانه بصمت وحزن".وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "رحم الله الطفل ريان ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم".وكتب الفنان المصري محمد صبحي، عبر حسابه على "فيسبوك": "تم إنقاذ الطفل ريان!! .. لكن فرحتنا لم تكتمل يا حبيبي …إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي الطفل ريان، في الجنة ونعيمها! عزائي لأهله وللشعب المغربي الشقيق".غردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر حسابها على موقع "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعت قلبنا ريان مالحقناش نفرح بخبر خروجه سالم، الطفل ريان ملاك عند ربنا، ما يغلاش على اللي خلقه، ربنا يصبر قلب أمه وأبوه يارب".نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، صورة سوداء عبر حسابها على "إنستغرام"، حدادا على وفاة الطفل المغربي، ريان، وكتبت معها "إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دايم إلا وجه الله".نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة للطفل ريان، عبر "إنستغرام"، وأرفقت معها هذه الكلمات: "وكأن بوقوعه حكمة وبانتظارنا حكمة ودعاءنا حكمة وبرحيله أكيد حكمة.. لأول مرة بتتوحد المشاعر رغم إندفاعها وقوتها.. وكأن الرسالة بتقول فينا كلنا نحس متل بعض وقد بعض، وما حدا أقل وما حدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنينا وكلنا بكينا".نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، رسما للطفل الراحل ريان وهو يصعد إلى السماء ببالون على شكل قلب بلون العلم المغربي، وكتبت معها: "إن شاء الله مع الله وملائكته، إنا لله وإنا إليه راجعون".غردت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته".كتب الفنان اللبناني راغب علامة، على "تويتر": "الله يرحم الطفل الملاك ريان. النهاية مؤلمة وحزينة جدا. اللهم لا اعتراض. التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والانسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".وأعلن الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي، أمس السبت، وفاة الطفل ريان الذي تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر.وسقط الطفل ريان، سوم الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات)، صباح الأربعاء الماضي، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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مجتمع, منوعات, تركي آل الشيخ

‎ محمد صبحي وتركي آل الشيخ ومشاهير عرب ينعون الطفل ريان... "فليكن غيابك درسا للإنسانية"‏

07:43 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMROالفنان السوري، جورج وسوف
الفنان السوري، جورج وسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الفنان السوري، جورج وسوف
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
تابعنا عبر
نعى العديد من الفنانين والمشاهير العرب الطفل المغربي، ريان، الذي أعلن عن وفاته رسميا خلال ‏الساعات الماضية داخل بئر، حيث أمضى في الداخل مدة 5 أيام.‏
أكد الفنان السوري جورج وسوف، في منشور له أن وفاة ريان هو "درس للإنسانية عن مدى إهمالها للفقير وظروف عيشه، وكم من فقير بكى ريانه بصمت وحزن".
وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في رسالة للطفل ريان: "العالم كله كان ينتظرك والآن يبكيك!! نام يا حبيبي يا ريان... لا يوجد كلام يصف الحزن الذي في قلبي. الله يرحمك"
وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "رحم الله الطفل ريان ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم".
وكتب الفنان المصري محمد صبحي، عبر حسابه على "فيسبوك": "تم إنقاذ الطفل ريان!! .. لكن فرحتنا لم تكتمل يا حبيبي …إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي الطفل ريان، في الجنة ونعيمها! عزائي لأهله وللشعب المغربي الشقيق".
غردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر حسابها على موقع "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعت قلبنا ريان مالحقناش نفرح بخبر خروجه سالم، الطفل ريان ملاك عند ربنا، ما يغلاش على اللي خلقه، ربنا يصبر قلب أمه وأبوه يارب".
نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، صورة سوداء عبر حسابها على "إنستغرام"، حدادا على وفاة الطفل المغربي، ريان، وكتبت معها "إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دايم إلا وجه الله".
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة للطفل ريان، عبر "إنستغرام"، وأرفقت معها هذه الكلمات: "وكأن بوقوعه حكمة وبانتظارنا حكمة ودعاءنا حكمة وبرحيله أكيد حكمة.. لأول مرة بتتوحد المشاعر رغم إندفاعها وقوتها.. وكأن الرسالة بتقول فينا كلنا نحس متل بعض وقد بعض، وما حدا أقل وما حدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنينا وكلنا بكينا".
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، رسما للطفل الراحل ريان وهو يصعد إلى السماء ببالون على شكل قلب بلون العلم المغربي، وكتبت معها: "إن شاء الله مع الله وملائكته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
غردت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته".
كتب الفنان اللبناني راغب علامة، على "تويتر": "الله يرحم الطفل الملاك ريان. النهاية مؤلمة وحزينة جدا. اللهم لا اعتراض. التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والانسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأعلن الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي، أمس السبت، وفاة الطفل ريان الذي تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر.
وسقط الطفل ريان، سوم الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.
وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات)، صباح الأربعاء الماضي، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما "أنقذوا ريان"، و" قلوبنا مع ريان" منصات التواصل الاجتماعي.
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