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هل تنجح مساعي الجزائر في منع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
هل تنجح مساعي الجزائر في منع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رفض بلاده قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، دون مشاورات مع الدول الأعضاء، ما أدى إلى انقسام في... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:34+0000
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هل تنجح مساعي الجزائر في منع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
هل تنجح مساعي الجزائر في منع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
وأفادت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأفريقي يبدو مستعدا لصدام داخلي في قمة نهاية الأسبوع حول علاقته مع إسرائيل، وهي نقطة خلاف نادرة.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن "الخلاف بدأ في يوليو الماضي عندما وافق موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على منح إسرائيل صفة مراقب في الهيئة المكونة من 55 عضوا ومقرها أديس أبابا، ما أعطى الدبلوماسيين الإسرائيليين انتصارا كانوا يسعون وراءه منذ ما يقارب عقدين".وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن هناك أكثر من 20 دولة قامت بالتصويت لطرد إسرائيل وفي انتظار بقية الدول الأخرى للتصويت، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لرفض منح إسرائيل صفة مراقب في التصويت النهائي".وأشار إلى أن "الانقسام بالفعل حدث داخل الاتحاد الأفريقي بين الأعضاء ولكن ليس كبيراً، فالدول التي وافقت على وجود إسرائيل كعضو مراقب هى الدول الأكبر من حيث العدد وبالتالي عندما يلجأون إلى التصويت ستفوز إسرائيل في حصولها على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي"، على حد قوله.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطا الله
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هل تنجح مساعي الجزائر في منع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

13:34 GMT 06.02.2022
هل تنجح مساعي الجزائر في منع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
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جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رفض بلاده قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، دون مشاورات مع الدول الأعضاء، ما أدى إلى انقسام في الاتحاد الأفريقي.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأفريقي يبدو مستعدا لصدام داخلي في قمة نهاية الأسبوع حول علاقته مع إسرائيل، وهي نقطة خلاف نادرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن "الخلاف بدأ في يوليو الماضي عندما وافق موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على منح إسرائيل صفة مراقب في الهيئة المكونة من 55 عضوا ومقرها أديس أبابا، ما أعطى الدبلوماسيين الإسرائيليين انتصارا كانوا يسعون وراءه منذ ما يقارب عقدين".
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري توفيق بوقاعدة، إن "الجزائر قادت جولاتٍ دبلوماسيةٍ عديدة لإقناع دول أفريقية بضرورة طرد إسرائيل من هذه المهمة وفي حالة تمرير هذا القرار، فإن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تعمل على عقد نقاشاتٍ وجولاتٍ دبلوماسيةٍ أخرى من أجل إسقاط هذه العضوية عن إسرائيل".
وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن هناك أكثر من 20 دولة قامت بالتصويت لطرد إسرائيل وفي انتظار بقية الدول الأخرى للتصويت، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لرفض منح إسرائيل صفة مراقب في التصويت النهائي".

من ناحيةٍ أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عصام دكين، إن "السودان لا يرى مانعاً لوجود إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، بل أنها ستعطي إشراقات جيدة للدول المتحالفة معها".

وأشار إلى أن "الانقسام بالفعل حدث داخل الاتحاد الأفريقي بين الأعضاء ولكن ليس كبيراً، فالدول التي وافقت على وجود إسرائيل كعضو مراقب هى الدول الأكبر من حيث العدد وبالتالي عندما يلجأون إلى التصويت ستفوز إسرائيل في حصولها على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي"، على حد قوله.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطا الله
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