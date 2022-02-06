تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220206/8-حقائق-مثيرة-قد-لا-تعرفها-عن-الملكة-إليزابيث-في-يوبيلها-البلاتيني-1058112818.html
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني
مع احتفال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعيد جلوسها الـ70 على العرش، يوم الأحد 6 فبراير/ شباط 2022، هذه هي حقائق مثيرة عنها مع فرض الخصوصية على العائلة... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T18:41+0000
2022-02-06T18:41+0000
2022-02-06T18:41+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058112730_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b21fb69063ccb764fd7a435c0eb0ef40.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058112730_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_4912e019b9ee018c7cdeddc6d4c23abc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني
تابعنا عبر
مع احتفال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعيد جلوسها الـ70 على العرش، يوم الأحد 6 فبراير/ شباط 2022، هذه هي حقائق مثيرة عنها مع فرض الخصوصية على العائلة المالكة البريطانية.