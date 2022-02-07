أبو جبل يكشف لأول مرة تفاصيل حديثه مع صلاح وماني قبل ركلة جزاء النهائي الإفريقي... فيديو

وقال أبو جبل، في تصريحات مع برنامج الحكاية إن "صلاح قاه إن لي ماني سيسدد على يمينك، وسيأتي ليقف خلفه الآن ليرى ماذا أقول"، مضيفا أن "ماني قال له إنه سيسدد الكرة في الناحية اليسرى، لكن صلاح رد عليه قائلا: سنرى.. لنجعله يعاقبك.وأشار أبو جبل إن رد صلاح كان ذكيًا وصائبًا، وساهم في تشتيت ذهن ماني، وافقاده الثقة بنفسه قبل تسديد الركلة، على حد قوله.ونجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء من جانب ساديو ماني نجم منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، الذي أقيم يوم أمس الأحد، وشوهد النجم المصري "محمد صلاح" وهو يتحدث لأبو جبل قبل تنفيذ ركلة الجزاء.يذكر أن منتخب مصر لكرة القدم خسر لقب كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من منتخب السنغال الذي لعب أمامه في نهائي البطولة.
كشف حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو جبل، مساء اليوم الاثنين، عن كواليس تصديه لركلة جزاء أمام السنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
وقال أبو جبل، في تصريحات مع برنامج الحكاية إن "صلاح قاه إن لي ماني سيسدد على يمينك، وسيأتي ليقف خلفه الآن ليرى ماذا أقول"، مضيفا أن "ماني قال له إنه سيسدد الكرة في الناحية اليسرى، لكن صلاح رد عليه قائلا: سنرى.. لنجعله يعاقبك.
وأشار أبو جبل إن رد صلاح كان ذكيًا وصائبًا، وساهم في تشتيت ذهن ماني، وافقاده الثقة بنفسه قبل تسديد الركلة، على حد قوله.
ونجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء من جانب ساديو ماني نجم منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، الذي أقيم يوم أمس الأحد، وشوهد النجم المصري "محمد صلاح" وهو يتحدث لأبو جبل قبل تنفيذ ركلة الجزاء.