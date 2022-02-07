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https://arabic.sputniknews.com/20220207/أستراليا-تعيد-فتح-حدودها-في-فبراير-أمام-السياح-الملقحين--1058127248.html
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في فبراير
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في فبراير
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد فتح حدودها أمام السياح الحاصلين على اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا في 21 شباط/ فبراير. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:38+0000
2022-02-07T09:38+0000
2022-02-07T09:40+0000
أستراليا
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الوزراء أنه مر نحو عامين على قرار إغلاق حدود البلاد.وخاطب الراغبين في زيارة بلاده قائلا: "إذا كنت ملقحا بجرعتين، نرحب بك مجددا في أستراليا".وبموجب القرار الأخير ترفع السلطات الأسترالية جميع القيود تقريبا التي أغلقت بموجبها حدودها بالكامل في آذار/مارس 2020 على خلفية جائحة فيروس كورونا.وخلال معظم الفترة التي تلت فرض القيود، منع المواطنون من مغادرة ولم يمنح إلا عدد قليل من الزوار استثناءات للزيارة.ويأتي رفع القيود بعد أن تخلت أستراليا عن سياسة "صفر إصابات بكوفيد" وفي أعقاب انهيار نظام تعقب المخالطين للمصابين على وقع موجة الإصابات بالمتحورة أوميكرون.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/تحذيرات-في-أستراليا-من-حرائق-غابات-كارثية-1058046232.html
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أستراليا, فيروس كورونا
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح في فبراير 09:38 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 07.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد فتح حدودها أمام السياح الحاصلين على اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا في 21 شباط/ فبراير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الوزراء أنه مر نحو عامين على قرار إغلاق حدود البلاد.
وخاطب الراغبين في زيارة بلاده قائلا: "إذا كنت ملقحا بجرعتين، نرحب بك مجددا في أستراليا".
وبموجب القرار الأخير ترفع السلطات الأسترالية جميع القيود تقريبا التي أغلقت بموجبها حدودها بالكامل في آذار/مارس 2020 على خلفية
جائحة فيروس كورونا
.
وخلال معظم الفترة التي تلت فرض القيود، منع المواطنون من مغادرة ولم يمنح إلا عدد قليل من الزوار استثناءات للزيارة.
ويأتي رفع القيود بعد أن تخلت أستراليا عن سياسة "صفر إصابات بكوفيد" وفي أعقاب انهيار نظام تعقب المخالطين للمصابين على وقع موجة الإصابات بالمتحورة أوميكرون.