أوكرانيا تعتقد أن نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي لن يكون قادرا على حمايتها

وأكد أن سبب ذلك هو انخفاض الخصائص التكتيكية والفنية للدفاع الصاروخي لحماية المنطقة من الصواريخ والصواريخ غير الموجهة.وبحسب الوزير، إن نظام القبة الحديدية يحمي إسرائيل من الصواريخ التي "تحلق ببطء على مسافة قصيرة ويتم صنعها في مرائب في أراضي الدول المجاورة".في الوقت نفسه أشار ريزنيكوف، إلى أن نظام الدفاع الصاروخي هذا لن يكون قادرًا على حل قضايا حماية مثل هذه المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا تمامًا مثل محطة الطاقة النووية أو المطارات، حسب ديفينس إكسبريس.يذكر أن نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية الذي طورته شركة Rafael و Israel Aerospace Industries دخل خدمة إسرائيل في 27 مارس/ آذار 2011. تم تصميم نظام الدفاع الصاروخي لاعتراض الصواريخ على مسافة 4 إلى 70 كم. يمكن لبطارية واحدة من المجمع، وفقًا للمطورين، أن تغطي مساحة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا مربعًا.
يذكر أن نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية الذي طورته شركة Rafael و Israel Aerospace Industries دخل خدمة إسرائيل في 27 مارس/ آذار 2011. تم تصميم نظام الدفاع الصاروخي لاعتراض الصواريخ على مسافة 4 إلى 70 كم. يمكن لبطارية واحدة من المجمع، وفقًا للمطورين، أن تغطي مساحة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا مربعًا.