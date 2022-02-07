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https://arabic.sputniknews.com/20220207/أوكرانيا-تعتقد-أن-نظام-القبة-الحديدية-الإسرائيلي-لن-يكون-قادرا-على-حمايتها-1058135814.html
أوكرانيا تعتقد أن نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي لن يكون قادرا على حمايتها
أوكرانيا تعتقد أن نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي لن يكون قادرا على حمايتها
صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلي لن يكون قادرًا على حماية المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا بشكل... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:11+0000
2022-02-07T11:11+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأكد أن سبب ذلك هو انخفاض الخصائص التكتيكية والفنية للدفاع الصاروخي لحماية المنطقة من الصواريخ والصواريخ غير الموجهة.وبحسب الوزير، إن نظام القبة الحديدية يحمي إسرائيل من الصواريخ التي "تحلق ببطء على مسافة قصيرة ويتم صنعها في مرائب في أراضي الدول المجاورة".في الوقت نفسه أشار ريزنيكوف، إلى أن نظام الدفاع الصاروخي هذا لن يكون قادرًا على حل قضايا حماية مثل هذه المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا تمامًا مثل محطة الطاقة النووية أو المطارات، حسب ديفينس إكسبريس.يذكر أن نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية الذي طورته شركة Rafael و Israel Aerospace Industries دخل خدمة إسرائيل في 27 مارس/ آذار 2011. تم تصميم نظام الدفاع الصاروخي لاعتراض الصواريخ على مسافة 4 إلى 70 كم. يمكن لبطارية واحدة من المجمع، وفقًا للمطورين، أن تغطي مساحة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا مربعًا.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أوكرانيا تعتقد أن نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي لن يكون قادرا على حمايتها

11:11 GMT 07.02.2022
© REUTERS / NIR ELIASالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 13مايو 2021
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 13مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلي لن يكون قادرًا على حماية المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا بشكل كافٍ.
وأكد أن سبب ذلك هو انخفاض الخصائص التكتيكية والفنية للدفاع الصاروخي لحماية المنطقة من الصواريخ والصواريخ غير الموجهة.
وبحسب الوزير، إن نظام القبة الحديدية يحمي إسرائيل من الصواريخ التي "تحلق ببطء على مسافة قصيرة ويتم صنعها في مرائب في أراضي الدول المجاورة".
في الوقت نفسه أشار ريزنيكوف، إلى أن نظام الدفاع الصاروخي هذا لن يكون قادرًا على حل قضايا حماية مثل هذه المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا تمامًا مثل محطة الطاقة النووية أو المطارات، حسب ديفينس إكسبريس.
يذكر أن نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية الذي طورته شركة Rafael و Israel Aerospace Industries دخل خدمة إسرائيل في 27 مارس/ آذار 2011. تم تصميم نظام الدفاع الصاروخي لاعتراض الصواريخ على مسافة 4 إلى 70 كم. يمكن لبطارية واحدة من المجمع، وفقًا للمطورين، أن تغطي مساحة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا مربعًا.
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