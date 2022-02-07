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https://arabic.sputniknews.com/20220207/إبراهيم-رئيسي-الأرضية-ممهدة-للاتفاق-النووي-إذا-رفعت-إجراءات-الحظر-عن-إيران-1058152487.html
إبراهيم رئيسي: الأرضية ممهدة للاتفاق النووي إذا رفعت إجراءات الحظر عن إيران
إبراهيم رئيسي: الأرضية ممهدة للاتفاق النووي إذا رفعت إجراءات الحظر عن إيران
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن إيران "لن ترهن الاقتصاد بنتائج محادثات الاتفاق النووي". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:29+0000
2022-02-07T16:29+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال رئيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "إذا رفعت إجراءات الحظر فإن الأرضية ممهدة للاتفاق"، مشيرا إلى أن إيران برهنت أنها ملتزمة بتعهداتها، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وفي إشارة إلى نهج الحكومة الإيرانية الحالية مع دول الجوار، أوضح رئيسي: "نتطلع إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وسنواصل هذه السياسة"، لافتا إلى "أنه أين ما كانت هناك مشكلة في منطقتنا فان سببها هو تدخل الأجانب".وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بايدن-يبلغ-إسرائيل-بأنه-من-حقها-حرية-التصرف-ضد-إيران-1058151346.html
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

إبراهيم رئيسي: الأرضية ممهدة للاتفاق النووي إذا رفعت إجراءات الحظر عن إيران

16:29 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن إيران "لن ترهن الاقتصاد بنتائج محادثات الاتفاق النووي".
وقال رئيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "إذا رفعت إجراءات الحظر فإن الأرضية ممهدة للاتفاق"، مشيرا إلى أن إيران برهنت أنها ملتزمة بتعهداتها، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بايدن يبلغ إسرائيل بأنه من حقها حرية التصرف ضد إيران
16:03 GMT
وفي إشارة إلى نهج الحكومة الإيرانية الحالية مع دول الجوار، أوضح رئيسي: "نتطلع إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وسنواصل هذه السياسة"، لافتا إلى "أنه أين ما كانت هناك مشكلة في منطقتنا فان سببها هو تدخل الأجانب".
وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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