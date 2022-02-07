https://arabic.sputniknews.com/20220207/إجراء-من-السعودية-بعد-وفاة-الطفل-المغربي-ريان-1058138086.html

إجراء من السعودية بعد وفاة الطفل المغربي ريان

إجراء من السعودية بعد وفاة الطفل المغربي ريان

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها إجراء بعد واقعة وفاة الطفل المغربي ريان داخل أحد الآبار بعد ‏‏5 أيام من وقوعه.‏ 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T11:58+0000

2022-02-07T11:58+0000

2022-02-07T11:58+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104156/67/1041566775_0:0:4368:2458_1920x0_80_0_0_4e571a0ca9687b9f6cab60bf2da8a81d.jpg

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن ردمها وتحصين 2450 بئرا مهجورة في المرحلة الأولى، وأنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة.وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، أمس الأحد، أن الإجراء يأتي وسط تفاعل كبير مع حادثة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر بعمق 33 مترا.وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السعودية، صالح بن دخيل، أنها "ردمت 2450 بئرا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية".وتابع موضحا أن "هناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة، وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين".ولفت صالح بن دخيل إلى أن "الوزارة أنهت بهذه الخطوة المرحلة الأولى من مشروع تحصين وردم الآبار المهجورة بالسعودية، بينما يجري حاليا التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف تحصين وردم أكثر من 5 آلاف بئر مهجور".كما جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تحذيرها من "خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، وشددت أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة".وأصيب المغرب بصدمة، أمس الأحد، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/مدير-مكتب-ولي-العهد-السعودي-يعلق-على-وفاة-الطفل-ريان-1058093291.html

السعودية

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي