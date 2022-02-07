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https://arabic.sputniknews.com/20220207/إحباط-تفجير-مزدوج-في-بغداد-1058137399.html
إحباط تفجير مزدوج في بغداد
إحباط تفجير مزدوج في بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تفجير مزدوج في سوق شعبي بالعاصمة العراقية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة "ِفق نيوز" بيان القسم الإعلامي بعمليات بغداد الذي ورد فيه مايلي: "بعد ورود معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الشعب / سوق (4000) الشعبي، شرعت مفرزة من مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) وتبين وجود رمانتين معدتين للتفجير".وأضاف البيان، "تم ضرب طوق أمني على المنطقة ومعالجتها بدون حادث"، مشيرة إلى أن "سرعة إخبار المواطنين وتعاونهم حفظ أرواح المواطنين المتبضعين من السوق".
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العالم العربي, العراق

إحباط تفجير مزدوج في بغداد

11:30 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 25 أبريل 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تفجير مزدوج في سوق شعبي بالعاصمة العراقية.
ونقلت وكالة "ِفق نيوز" بيان القسم الإعلامي بعمليات بغداد الذي ورد فيه مايلي: "بعد ورود معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الشعب / سوق (4000) الشعبي، شرعت مفرزة من مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) وتبين وجود رمانتين معدتين للتفجير".
وأضاف البيان، "تم ضرب طوق أمني على المنطقة ومعالجتها بدون حادث"، مشيرة إلى أن "سرعة إخبار المواطنين وتعاونهم حفظ أرواح المواطنين المتبضعين من السوق".
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