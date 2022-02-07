إحباط تفجير مزدوج في بغداد

ونقلت وكالة "ِفق نيوز" بيان القسم الإعلامي بعمليات بغداد الذي ورد فيه مايلي: "بعد ورود معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الشعب / سوق (4000) الشعبي، شرعت مفرزة من مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) وتبين وجود رمانتين معدتين للتفجير".وأضاف البيان، "تم ضرب طوق أمني على المنطقة ومعالجتها بدون حادث"، مشيرة إلى أن "سرعة إخبار المواطنين وتعاونهم حفظ أرواح المواطنين المتبضعين من السوق".
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تفجير مزدوج في سوق شعبي بالعاصمة العراقية.
ونقلت وكالة "ِفق نيوز" بيان القسم الإعلامي بعمليات بغداد الذي ورد فيه مايلي: "بعد ورود معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الشعب / سوق (4000) الشعبي، شرعت مفرزة من مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) وتبين وجود رمانتين معدتين للتفجير".
وأضاف البيان، "تم ضرب طوق أمني على المنطقة ومعالجتها بدون حادث"، مشيرة إلى أن "سرعة إخبار المواطنين وتعاونهم حفظ أرواح المواطنين المتبضعين من السوق".