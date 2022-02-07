"إساءة وتدنيس"... اليونان تحتج لدى تركيا بسبب حفل راقص في دير أرثوذكسي

وطالبت الخارجية اليونانية السلطات التركية "ببذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه الأفعال"، مشددة على ضرورة "احترام الموقع المرشح للإدراج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".وتابعت الوزارة أن "الصور الحديثة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها فرقة موسيقية أجنبية ترقص ديسكو في منطقة دير باناجيا سوميلا التاريخي تعتبر تدنيسا للمعلم"، وبحسب وكالة "رويترز".ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتسن الوصول على الفور لمسؤولين أتراك للتعليق.وأشارت الوكالة إلى أن دير سوميلا، يزوره ألوف السائحين والمسيحيين الأرثوذكس سنويا، وتأسس في القرن الرابع، مجمع رهباني مبني على جرف شاهق أعلى منطقة غابات تشرف على البحر الأسود شرقي تركيا. وتم تجريده من صفته الدينية الرسمية منذ فترة طويلة، ويعمل حاليا كمتحف تديره وزارة الثقافة التركية، وفي عام 2015 أُغلق دير سوميلا للترميم إلى أن أُعيد افتتاحه أمام السياح عام 2019.
طالبت وزارة الخارجية، في اليونان، اليوم الاثنين، السلطات التركية ببذل قصارى جهدها لمنع تكرار ما حدث في دير سوميلا المسيحي الأرثوذكسي السابق في تركيا، واصفه الصورة التي أظهرت فرقة موسيقية ترقص داخله بأنها "إساءة" و"تدنيسا" للمكان الأثري.
وطالبت الخارجية اليونانية السلطات التركية "ببذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه الأفعال"، مشددة على ضرورة "احترام الموقع المرشح للإدراج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".
وتابعت الوزارة أن "الصور الحديثة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها فرقة موسيقية أجنبية ترقص ديسكو في منطقة دير باناجيا سوميلا التاريخي تعتبر تدنيسا للمعلم"، وبحسب وكالة "رويترز".
ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتسن الوصول على الفور لمسؤولين أتراك للتعليق.
وأشارت الوكالة إلى أن دير سوميلا، يزوره ألوف السائحين والمسيحيين الأرثوذكس سنويا، وتأسس في القرن الرابع، مجمع رهباني مبني على جرف شاهق أعلى منطقة غابات تشرف على البحر الأسود شرقي تركيا. وتم تجريده من صفته الدينية الرسمية منذ فترة طويلة، ويعمل حاليا كمتحف تديره وزارة الثقافة التركية، وفي عام 2015 أُغلق دير سوميلا للترميم إلى أن أُعيد افتتاحه أمام السياح عام 2019.