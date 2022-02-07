تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/إصابة-لاعبتين-من-المنتخب-الروسي-للهوكي-بفيروس-كورونا-في-أولمبياد-بكين-1058124835.html
إصابة لاعبتين من المنتخب الروسي للهوكي بفيروس كورونا في أولمبياد بكين
إصابة لاعبتين من المنتخب الروسي للهوكي بفيروس كورونا في أولمبياد بكين
أصيبت لاعبتان من المنتخب الروسي للهوكي المشارك بأولمبياد بكين، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل إيجابية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T08:22+0000
2022-02-07T08:22+0000
2022-02-07T08:24+0000
بكين 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058121595_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_944dc273927c054242f0ed4fc8b4f51f.jpg
وقال المدير الفني للمنتخب الروسي يفغيني بوباريكو للصحفيين إن لاعبتين تلقتا نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا.تبين أن اختبارات فيكتوريا كوليشوفا وأنجلينا جونشارينكو كانت إيجابية.هذا وتعرض المنتخب الروسي لخسارة أمام نظيره المنتخب الكندي بنتيجة 6 -1، في آخر لقاء خاضه المنتخب الروسي.وفي البداية رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي بحجة الخوف من الإصابة بكورونا.حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/مباراة-بالكمامات-الكنديات-يرفضن-مواجهة-الروسيات-بالهوكي-في-أولمبياد-بكين-1058121159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058121595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d6a051b9427102678ae095239c39213f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
إصابة لاعبتين من المنتخب الروسي للهوكي بفيروس كورونا في أولمبياد بكين 08:22 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 07.02.2022) تابعنا عبر
أصيبت لاعبتان من المنتخب الروسي للهوكي المشارك بأولمبياد بكين، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل إيجابية.
وقال المدير الفني للمنتخب الروسي يفغيني بوباريكو للصحفيين إن لاعبتين تلقتا نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا.
تبين أن اختبارات فيكتوريا كوليشوفا وأنجلينا جونشارينكو كانت إيجابية.
هذا وتعرض المنتخب الروسي لخسارة أمام نظيره المنتخب الكندي بنتيجة 6 -1، في آخر لقاء خاضه المنتخب الروسي.
وفي البداية رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي بحجة الخوف من الإصابة بكورونا.
حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج
الفحص الطبي الخاص بكورونا
للاعبات المنتخب الروسي.