تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/إصابة-لاعبتين-من-المنتخب-الروسي-للهوكي-بفيروس-كورونا-في-أولمبياد-بكين-1058124835.html
إصابة لاعبتين من المنتخب الروسي للهوكي بفيروس كورونا في أولمبياد بكين
إصابة لاعبتين من المنتخب الروسي للهوكي بفيروس كورونا في أولمبياد بكين
أصيبت لاعبتان من المنتخب الروسي للهوكي المشارك بأولمبياد بكين، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل إيجابية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T08:22+0000
2022-02-07T08:24+0000
بكين 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058121595_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_944dc273927c054242f0ed4fc8b4f51f.jpg
وقال المدير الفني للمنتخب الروسي يفغيني بوباريكو للصحفيين إن لاعبتين تلقتا نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا.تبين أن اختبارات فيكتوريا كوليشوفا وأنجلينا جونشارينكو كانت إيجابية.هذا وتعرض المنتخب الروسي لخسارة أمام نظيره المنتخب الكندي بنتيجة 6 -1، في آخر لقاء خاضه المنتخب الروسي.وفي البداية رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي بحجة الخوف من الإصابة بكورونا.حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/مباراة-بالكمامات-الكنديات-يرفضن-مواجهة-الروسيات-بالهوكي-في-أولمبياد-بكين-1058121159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058121595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d6a051b9427102678ae095239c39213f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

إصابة لاعبتين من المنتخب الروسي للهوكي بفيروس كورونا في أولمبياد بكين

08:22 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورلقاء روسيا وكندا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين
لقاء روسيا وكندا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصيبت لاعبتان من المنتخب الروسي للهوكي المشارك بأولمبياد بكين، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل إيجابية.
وقال المدير الفني للمنتخب الروسي يفغيني بوباريكو للصحفيين إن لاعبتين تلقتا نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا.
تبين أن اختبارات فيكتوريا كوليشوفا وأنجلينا جونشارينكو كانت إيجابية.
لقاء كندا وروسيا في هوكي السيدات بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
مباراة بالكمامات... الكنديات يرفضن مواجهة الروسيات بالهوكي في أولمبياد بكين
07:00 GMT
هذا وتعرض المنتخب الروسي لخسارة أمام نظيره المنتخب الكندي بنتيجة 6 -1، في آخر لقاء خاضه المنتخب الروسي.
وفي البداية رفض المنتخب الكندي لهوكي السيدات خوض لقائه أمام الفريق الروسي بحجة الخوف من الإصابة بكورونا.
حيث تم تأجيل اللقاء بعد خروج لاعبي كلا المنتخبين إلى الجليد من أجل التحمية قبل اللقاء، بحجة عدم حصول المنتخب الكندي على نتائج الفحص الطبي الخاص بكورونا للاعبات المنتخب الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية