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https://arabic.sputniknews.com/20220207/إعصار-باتسيراي-في-مدغشقر-مقتل-21-شخصا-وتشريد-أكثر-من-60-ألفا-1058160062.html
إعصار باتسيراي في مدغشقر... مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا
إعصار باتسيراي في مدغشقر... مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا
قتل 21 شخصا، وشرّد أكثر من 60 ألفا في مدغشقر، وذلك بسبب إعصار باتسيراي الذي ضرب البلاد، مساء أول أمس السبت. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T20:26+0000
2022-02-07T20:26+0000
أخبار مدغشقر
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وحسب "رويترز"، تُرك سكان بلدة ساحلية في مدغشقر ضربها إعصار باتسيراي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهم يلتقطون ما تبقى من حطام منازلهم وأغراضهم.وقد تسبب الإعصار في مقتل 21 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألف شخص بعد أن ضرب في جزيرة المحيط الهندي في وقت متأخر من مساء يوم السبت.وقالت وكالة المعونة الغذائية التابعة للأمم المتحدة إن ذلك أدى أيضا إلى تدمير محاصيل الأرز والفواكه والخضروات التي كانت على وشك الحصاد، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء في منطقة كانت تعاني بالفعل من آثار الجفاف الشديد.وقالت إن تدمير محاصيل الأرز مع اقتراب موعد الحصاد جعل الوضع أسوأ وسيظل محسوسًا لمدة ستة أشهر. كما تم تدمير بقع الفاكهة والخضروات.قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في حالات الطوارئ يكافحون للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا لأن 12 طريقا و 14 جسرا غير سالكة، في حين أن ارتفاع منسوب الأنهار يهدد بنزوح المزيد من الناس.وقالت إن أكثر من 200 مدرسة دمرت جزئيًا أو كليًا، مما ترك أكثر من 10000 طفل غير قادرين على حضور الدروس.وتوجّه الرئيس أندري راجولينا بالطائرة إلى مانانغاري، التي عادة ما تبعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) عن طريق البر جنوب شرق أنتاناناريفو.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعصار-باتسيراي-يتسبب-في-نزوح-نحو-41-ألف-شخص-في-مدغشقر-1058101575.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الإعصار-باتسيراي-يودي-بحياة-10-ويخلف-دمارا-بجنوب-شرق-مدغشقر-1058116726.html
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أخبار مدغشقر

إعصار باتسيراي في مدغشقر... مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا

20:26 GMT 07.02.2022
© REUTERS / CYCLONEOI.COMالإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر، الأحد، 6 فبراير 2022
الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر، الأحد، 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / CYCLONEOI.COM
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قتل 21 شخصا، وشرّد أكثر من 60 ألفا في مدغشقر، وذلك بسبب إعصار باتسيراي الذي ضرب البلاد، مساء أول أمس السبت.
وحسب "رويترز"، تُرك سكان بلدة ساحلية في مدغشقر ضربها إعصار باتسيراي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهم يلتقطون ما تبقى من حطام منازلهم وأغراضهم.
أشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
إعصار باتسيراي يتسبب في نزوح نحو 41 ألف شخص في مدغشقر
أمس, 12:52 GMT
وقد تسبب الإعصار في مقتل 21 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألف شخص بعد أن ضرب في جزيرة المحيط الهندي في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

وتسبب الإعصار في هدم المنازل وخطوط الكهرباء على طول الساحل الجنوبي الشرقي حتى تحركت في وقت متأخر يوم الأحد.

وقالت وكالة المعونة الغذائية التابعة للأمم المتحدة إن ذلك أدى أيضا إلى تدمير محاصيل الأرز والفواكه والخضروات التي كانت على وشك الحصاد، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء في منطقة كانت تعاني بالفعل من آثار الجفاف الشديد.

وقالت باسكوالينا دي سيريو، المديرة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مدغشقر: "كان التأثير قاسيًا وما زلنا نحصي الخسائر".

وقالت إن تدمير محاصيل الأرز مع اقتراب موعد الحصاد جعل الوضع أسوأ وسيظل محسوسًا لمدة ستة أشهر. كما تم تدمير بقع الفاكهة والخضروات.
الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر، الأحد، 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الإعصار باتسيراي يودي بحياة 10 ويخلف دمارا بجنوب شرق مدغشقر
أمس, 21:32 GMT
قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في حالات الطوارئ يكافحون للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا لأن 12 طريقا و 14 جسرا غير سالكة، في حين أن ارتفاع منسوب الأنهار يهدد بنزوح المزيد من الناس.

وقالت وكالة الإغاثة التابعة للدولة إن أكثر من 14 ألف أسرة، وأكثر من 70 ألف شخص قد تضررت أو دمرت منازلهم، ومن بين هؤلاء، كان هناك نحو 62000 في ملاجئ، بينما كان هناك 8000 آخرين إما في العراء أو يقيمون مع الأقارب.

وقالت إن أكثر من 200 مدرسة دمرت جزئيًا أو كليًا، مما ترك أكثر من 10000 طفل غير قادرين على حضور الدروس.
يبلغ عدد سكان مدغشقر ما يقرب من 30 مليون نسمة، وقد تعاملت بالفعل مع آثار إعصار آنا، والذي أسفر عن مقتل 55 شخصًا وتشريد 130.000 قبل أسبوعين فقط.
وتوجّه الرئيس أندري راجولينا بالطائرة إلى مانانغاري، التي عادة ما تبعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) عن طريق البر جنوب شرق أنتاناناريفو.
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