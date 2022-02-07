إعصار باتسيراي في مدغشقر... مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا

وحسب "رويترز"، تُرك سكان بلدة ساحلية في مدغشقر ضربها إعصار باتسيراي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهم يلتقطون ما تبقى من حطام منازلهم وأغراضهم.وقد تسبب الإعصار في مقتل 21 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألف شخص بعد أن ضرب في جزيرة المحيط الهندي في وقت متأخر من مساء يوم السبت.وقالت وكالة المعونة الغذائية التابعة للأمم المتحدة إن ذلك أدى أيضا إلى تدمير محاصيل الأرز والفواكه والخضروات التي كانت على وشك الحصاد، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء في منطقة كانت تعاني بالفعل من آثار الجفاف الشديد.وقالت إن تدمير محاصيل الأرز مع اقتراب موعد الحصاد جعل الوضع أسوأ وسيظل محسوسًا لمدة ستة أشهر. كما تم تدمير بقع الفاكهة والخضروات.قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في حالات الطوارئ يكافحون للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا لأن 12 طريقا و 14 جسرا غير سالكة، في حين أن ارتفاع منسوب الأنهار يهدد بنزوح المزيد من الناس.وقالت إن أكثر من 200 مدرسة دمرت جزئيًا أو كليًا، مما ترك أكثر من 10000 طفل غير قادرين على حضور الدروس.وتوجّه الرئيس أندري راجولينا بالطائرة إلى مانانغاري، التي عادة ما تبعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) عن طريق البر جنوب شرق أنتاناناريفو.
وقد تسبب الإعصار في مقتل 21 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألف شخص بعد أن ضرب في جزيرة المحيط الهندي في وقت متأخر من مساء يوم السبت.
وتسبب الإعصار في هدم المنازل وخطوط الكهرباء على طول الساحل الجنوبي الشرقي حتى تحركت في وقت متأخر يوم الأحد.
وقالت وكالة المعونة الغذائية التابعة للأمم المتحدة إن ذلك أدى أيضا إلى تدمير محاصيل الأرز والفواكه والخضروات التي كانت على وشك الحصاد، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء في منطقة كانت تعاني بالفعل من آثار الجفاف الشديد.
وقالت باسكوالينا دي سيريو، المديرة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مدغشقر: "كان التأثير قاسيًا وما زلنا نحصي الخسائر".
وقالت إن تدمير محاصيل الأرز مع اقتراب موعد الحصاد جعل الوضع أسوأ وسيظل محسوسًا لمدة ستة أشهر. كما تم تدمير بقع الفاكهة والخضروات.
قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في حالات الطوارئ يكافحون للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا لأن 12 طريقا و 14 جسرا غير سالكة، في حين أن ارتفاع منسوب الأنهار يهدد بنزوح المزيد من الناس.
وقالت وكالة الإغاثة التابعة للدولة إن أكثر من 14 ألف أسرة، وأكثر من 70 ألف شخص قد تضررت أو دمرت منازلهم، ومن بين هؤلاء، كان هناك نحو 62000 في ملاجئ، بينما كان هناك 8000 آخرين إما في العراء أو يقيمون مع الأقارب.
وقالت إن أكثر من 200 مدرسة دمرت جزئيًا أو كليًا، مما ترك أكثر من 10000 طفل غير قادرين على حضور الدروس.
يبلغ عدد سكان مدغشقر ما يقرب من 30 مليون نسمة، وقد تعاملت بالفعل مع آثار إعصار آنا، والذي أسفر عن مقتل 55 شخصًا وتشريد 130.000 قبل أسبوعين فقط.
وتوجّه الرئيس أندري راجولينا بالطائرة إلى مانانغاري، التي عادة ما تبعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) عن طريق البر جنوب شرق أنتاناناريفو.