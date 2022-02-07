https://arabic.sputniknews.com/20220207/إعصار-باتسيراي-في-مدغشقر-مقتل-21-شخصا-وتشريد-أكثر-من-60-ألفا-1058160062.html

إعصار باتسيراي في مدغشقر... مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا

إعصار باتسيراي في مدغشقر... مقتل 21 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا

قتل 21 شخصا، وشرّد أكثر من 60 ألفا في مدغشقر، وذلك بسبب إعصار باتسيراي الذي ضرب البلاد، مساء أول أمس السبت. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T20:26+0000

2022-02-07T20:26+0000

2022-02-07T20:26+0000

أخبار مدغشقر

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وحسب "رويترز"، تُرك سكان بلدة ساحلية في مدغشقر ضربها إعصار باتسيراي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهم يلتقطون ما تبقى من حطام منازلهم وأغراضهم.وقد تسبب الإعصار في مقتل 21 شخصًا وتشريد أكثر من 60 ألف شخص بعد أن ضرب في جزيرة المحيط الهندي في وقت متأخر من مساء يوم السبت.وقالت وكالة المعونة الغذائية التابعة للأمم المتحدة إن ذلك أدى أيضا إلى تدمير محاصيل الأرز والفواكه والخضروات التي كانت على وشك الحصاد، مما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء في منطقة كانت تعاني بالفعل من آثار الجفاف الشديد.وقالت إن تدمير محاصيل الأرز مع اقتراب موعد الحصاد جعل الوضع أسوأ وسيظل محسوسًا لمدة ستة أشهر. كما تم تدمير بقع الفاكهة والخضروات.قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في حالات الطوارئ يكافحون للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا لأن 12 طريقا و 14 جسرا غير سالكة، في حين أن ارتفاع منسوب الأنهار يهدد بنزوح المزيد من الناس.وقالت إن أكثر من 200 مدرسة دمرت جزئيًا أو كليًا، مما ترك أكثر من 10000 طفل غير قادرين على حضور الدروس.وتوجّه الرئيس أندري راجولينا بالطائرة إلى مانانغاري، التي عادة ما تبعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) عن طريق البر جنوب شرق أنتاناناريفو.

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