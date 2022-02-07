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إعلام: الكويت تؤجل الدراسة ثلاثة أسابيع
إعلام: الكويت تؤجل الدراسة ثلاثة أسابيع
قالت تقارير إعلامية إن وزارة التربية الكويتية سوف تعلن رسميا عن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:35+0000
2022-02-07T14:35+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب ما نقلته القبس الكويتية عن مصادر حكومية، فإن الوزارة قد اتخذت قرارا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع ليبدأ في الـ 6 من مارس/ آذار، بدلاً من الـ 13 من فبراير/ شباط الجاري.وأكدت المصادر أن وزير التربية، د. علي المضف، عقد اليوم اجتماعا مع قيادات وزارية لـ "بحث إمكانية تأجيل انطلاقة الفصل الثاني لمدة 3 اسابيع، حيث لاقى المقترح قبول القيادات، وتقرر رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الأمر".وأوضحت أن "نظام المجموعتين سيستمر في الفصل الثاني ولن يتم تغييره، ما لم يطرأ أي مستجد خاص بفيروس كورونا".يشار إلى أن عملية تأجيل بداية الفصل الثاني سوف يترتب عليها "تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية إلى نهاية مارس تقريباً"، و"ترحيل اختبارات الفترة الدراسية الأولى المؤجلة للطلبة المخالطين والمصابين وحالات الاشتباه لتصبح في شهر مارس بدلاً من فبراير"، و"مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مرجحة أن تبدأ اختبارات الثاني عشر في منتصف يونيو/ حزيران بدلاً من 29 مايو/ أيار".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الكويت-تعطل-الدراسة-في-الجامعات-وتؤجل-امتحانات-الثانوي-بسبب-الأحوال-الجوية-1054864816.html
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أخبار الكويت اليوم, فيروس كورونا

إعلام: الكويت تؤجل الدراسة ثلاثة أسابيع

14:35 GMT 07.02.2022
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مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
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قالت تقارير إعلامية إن وزارة التربية الكويتية سوف تعلن رسميا عن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.
وحسب ما نقلته القبس الكويتية عن مصادر حكومية، فإن الوزارة قد اتخذت قرارا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع ليبدأ في الـ 6 من مارس/ آذار، بدلاً من الـ 13 من فبراير/ شباط الجاري.
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وأكدت المصادر أن وزير التربية، د. علي المضف، عقد اليوم اجتماعا مع قيادات وزارية لـ "بحث إمكانية تأجيل انطلاقة الفصل الثاني لمدة 3 اسابيع، حيث لاقى المقترح قبول القيادات، وتقرر رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الأمر".

وكشفت أن هذا التأجيل سوف يتبعه تغيير في جدول الامتحانات للعام 2021 – 2022، حيث "سيتم تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الثاني لجميع الفصول والمراحل التعليمية".

وأوضحت أن "نظام المجموعتين سيستمر في الفصل الثاني ولن يتم تغييره، ما لم يطرأ أي مستجد خاص بفيروس كورونا".
يشار إلى أن عملية تأجيل بداية الفصل الثاني سوف يترتب عليها "تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية إلى نهاية مارس تقريباً"، و"ترحيل اختبارات الفترة الدراسية الأولى المؤجلة للطلبة المخالطين والمصابين وحالات الاشتباه لتصبح في شهر مارس بدلاً من فبراير"، و"مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مرجحة أن تبدأ اختبارات الثاني عشر في منتصف يونيو/ حزيران بدلاً من 29 مايو/ أيار".
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