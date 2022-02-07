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https://arabic.sputniknews.com/20220207/إنقاذ-امرأة-انجرفت-على-مرتبة-هوائية-لمدة-يومين-في-بحيرة-أمريكية-1058141798.html
إنقاذ امرأة انجرفت على مرتبة هوائية لمدة يومين في بحيرة أمريكية
إنقاذ امرأة انجرفت على مرتبة هوائية لمدة يومين في بحيرة أمريكية
أفادت تقارير أمريكية محلية أنه تم إنقاذ امرأة من الموت، الأسبوع الماضي، بعد أن انجرفت لمدة يومين ‏على مرتبة هوائية في بحيرة أوكلاهوما ذات المياه الشديدة... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T13:19+0000
2022-02-07T13:19+0000
مجتمع
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وقالت المديرة العامة للشؤون العامة لسكة حديد "BNSF"، لينا كنت، إن اثنين من أفراد طاقم سكة الحديد رصدوا المرأة على البحيرة، يوم الخميس الماضي، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وكان القطار الذي كان يستقله أفراد طاقم سكة الحديد متجها جنوبا، عندما لاحظ أحد المهندسين أن المرأة تطفو على بحيرة تكسوما.وقالت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما إن المرأة كانت تحاول استخدام مرتبة الهواء بصحبة رجل للوصول إلى قارب آخر، لكنه تمكن من الوصول إلى الشاطئ ومنزل للتدفئة، لكنها انجرفت في البحيرة.وفور أن لاحظ طاقم سكة الحديد المرأة أوقفوا القطار، وأرسلوا لطلب إرسال خدمات الطوارئ لها من أجل إسعافها في الحال.وقالت المديرة العامة لشؤون سكة حديد "BNSF" لينا كينت، إنه على الرغم من أن المرأة ظهرت عليها علامات انخفاض حرارة الجسم، إلا أن الطاقم تمكن من نقلها إلى المحرك الثاني وتدفئتها.بعدها تم نقل المرأة إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تتعافى.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/نساء-روسيات-يسحبن-سيارة-سقطت-في-بحيرة-متجمدة-فيديو-1057272611.html
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مجتمع

إنقاذ امرأة انجرفت على مرتبة هوائية لمدة يومين في بحيرة أمريكية

13:19 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / BRANDON BELLنهر أركنساس بولاية أوكلاهوما الأمريكية
نهر أركنساس بولاية أوكلاهوما الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
نهر أركنساس بولاية أوكلاهوما الأمريكية
© AFP 2021 / BRANDON BELL
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أفادت تقارير أمريكية محلية أنه تم إنقاذ امرأة من الموت، الأسبوع الماضي، بعد أن انجرفت لمدة يومين ‏على مرتبة هوائية في بحيرة أوكلاهوما ذات المياه الشديدة البرودة.‏
وقالت المديرة العامة للشؤون العامة لسكة حديد "BNSF"، لينا كنت، إن اثنين من أفراد طاقم سكة الحديد رصدوا المرأة على البحيرة، يوم الخميس الماضي، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وكان القطار الذي كان يستقله أفراد طاقم سكة الحديد متجها جنوبا، عندما لاحظ أحد المهندسين أن المرأة تطفو على بحيرة تكسوما.
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وقالت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما إن المرأة كانت تحاول استخدام مرتبة الهواء بصحبة رجل للوصول إلى قارب آخر، لكنه تمكن من الوصول إلى الشاطئ ومنزل للتدفئة، لكنها انجرفت في البحيرة.
وفور أن لاحظ طاقم سكة الحديد المرأة أوقفوا القطار، وأرسلوا لطلب إرسال خدمات الطوارئ لها من أجل إسعافها في الحال.
وقالت المديرة العامة لشؤون سكة حديد "BNSF" لينا كينت، إنه على الرغم من أن المرأة ظهرت عليها علامات انخفاض حرارة الجسم، إلا أن الطاقم تمكن من نقلها إلى المحرك الثاني وتدفئتها.
بعدها تم نقل المرأة إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تتعافى.
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