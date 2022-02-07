https://arabic.sputniknews.com/20220207/إيران-مستعدون-دائما-لمواصلة-المفاوضات-مع-السعودية-في-بغداد-1058129618.html

إيران: مستعدون دائما لمواصلة المفاوضات مع السعودية في بغداد

إيران: مستعدون دائما لمواصلة المفاوضات مع السعودية في بغداد

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

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واعتبر المتحدث أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة فارس.وبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة - الإيرانيّة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، الأحد، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".وأكد حسين "استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/إيران-تأمل-في-أن-يكون-الحوار-مع-السعودية-مثمرا-لحل-خلافات-المنطقة--1057876777.html

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