تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220207/إيران-مستعدون-دائما-لمواصلة-المفاوضات-مع-السعودية-في-بغداد-1058129618.html
إيران: مستعدون دائما لمواصلة المفاوضات مع السعودية في بغداد
إيران: مستعدون دائما لمواصلة المفاوضات مع السعودية في بغداد
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:06+0000
2022-02-07T10:06+0000
2022-02-07T10:06+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg
واعتبر المتحدث أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة فارس.وبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة - الإيرانيّة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، الأحد، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".وأكد حسين "استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/إيران-تأمل-في-أن-يكون-الحوار-مع-السعودية-مثمرا-لحل-خلافات-المنطقة--1057876777.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1caf9a812f375d1fcd96f38860a8d120.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, العالم
إيران: مستعدون دائما لمواصلة المفاوضات مع السعودية في بغداد تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد.
واعتبر المتحدث أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض،
وفقا لوكالة فارس
.
وبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة - الإيرانيّة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".
وذكرت الوزارة في بيان على
موقعها الرسمي
، الأحد، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين أكد أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".
وأكد حسين "استعداد الحكومة العراقيَّة أنَّ تلعب دوراً محورياً في هذا المجال".
وأعلن الرئيس الإيراني،
إبراهيم رئيسي
، يوم أمس السبت، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.
وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".