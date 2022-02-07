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اتفاق روسي بيلاروسي على تقديم مساعدات إلى سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220207/اتفاق-روسي-بيلاروسي-على-تقديم-مساعدات-عسكرية-إلى-سوريا-1058146129.html
اتفاق روسي بيلاروسي على تقديم مساعدات إلى سوريا
اتفاق روسي بيلاروسي على تقديم مساعدات إلى سوريا
أمر ميشوستين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسيتين بالتفاوض وتوقيع اتفاق بشأن التعاون في تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا مع بيلاروسيا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:38+0000
2022-02-07T14:50+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم العربي
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وبحسب البيان: تتمحور المساعدات الروسية البيلاروسية حول إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا لتقديم المساعدات.ووفقا للبيان، بيلاروسيا سترسل قوات عسكرية يصل قوامها إلى 200 فرد للمشاركة في أنشطة تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا.
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روسيا, رصد عسكري, العالم العربي

اتفاق روسي بيلاروسي على تقديم مساعدات إلى سوريا

14:38 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 07.02.2022)
© МЧС РФ / الذهاب إلى بنك الصورطائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية
طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© МЧС РФ
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أمر ميشوستين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسيتين بالتفاوض وتوقيع اتفاق بشأن التعاون في تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا مع بيلاروسيا.
وبحسب البيان: تتمحور المساعدات الروسية البيلاروسية حول إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا لتقديم المساعدات.
ووفقا للبيان، بيلاروسيا سترسل قوات عسكرية يصل قوامها إلى 200 فرد للمشاركة في أنشطة تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا.
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