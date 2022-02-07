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https://arabic.sputniknews.com/20220207/احتمال-قرب-انتهاء-المحادثات-النووية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-يؤثر-على-سوق-النفط-1058118953.html
احتمال قرب انتهاء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر على سوق النفط
احتمال قرب انتهاء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر على سوق النفط
قال تجار إن العلامات الجديدة التي تشير إلى احتمال أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين تقترب من نهايتها قد تحد من ارتفاع أسعار النفط، بعد تسجيل... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T02:41+0000
2022-02-07T02:41+0000
أسعار النفط اليوم
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وسيزيد المعروض من النفط الخام نتيجة توقع إحراز واشنطن وطهران تقدما في إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية لإيران العضو في أوبك.وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.وارتفع خام برنت يوم الجمعة 2.16 دولار أو 2.4 في المئة ليستقر عند 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 عند 93.70 دولار.وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 2.04 دولار أو 2.3 في المئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل بعد ارتفاعه عند التداول إلى 93.17 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول عام 2014، وفقا لرويترز.وأعادت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات مما يسمح بالتعاون النووي الدولي مع إيران في مشروعات مصممة لتجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة.وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، إن هذا الإعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.ولكن المسؤول قال إن اعادة الإعفاء ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.وقال مسؤول أوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المرجح أن يجتمع كبار المبعوثين في محادثات فيينا غير المباشرة يوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية.وقال وزير الخارجية الإيراني يوم السبت إن الخطوة الأمريكية لإعادة إعفاء إيران من العقوبات ليست كافية، وإنه يتعين على واشنطن تقديم ضمانات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأحد إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقش سبل وقف برنامج إيران النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/صادرات-النفط-العراقية-إلى-أمريكا-تبلغ-أكثر-من-10-ملايين-برميل-خلال-شهر-1058089342.html
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أسعار النفط اليوم

احتمال قرب انتهاء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر على سوق النفط

02:41 GMT 07.02.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Eric Gay
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قال تجار إن العلامات الجديدة التي تشير إلى احتمال أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين تقترب من نهايتها قد تحد من ارتفاع أسعار النفط، بعد تسجيل الخام الأمريكي وخام برنت أعلى مستوياتهما منذ عدة سنوات يوم الجمعة.
وسيزيد المعروض من النفط الخام نتيجة توقع إحراز واشنطن وطهران تقدما في إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية لإيران العضو في أوبك.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.
وارتفع خام برنت يوم الجمعة 2.16 دولار أو 2.4 في المئة ليستقر عند 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 عند 93.70 دولار.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 2.04 دولار أو 2.3 في المئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل بعد ارتفاعه عند التداول إلى 93.17 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول عام 2014، وفقا لرويترز.
وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك، "هناك تكهنات بأن هذا الارتفاع سيشجع على تخفيف بعض العقوبات وضخ كميات أكبر من النفط الإيراني في السوق".
وأعادت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات مما يسمح بالتعاون النووي الدولي مع إيران في مشروعات مصممة لتجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، إن هذا الإعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولكن المسؤول قال إن اعادة الإعفاء ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.
حقل نفطي في إحدى مدن العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تبلغ أكثر من 10 ملايين برميل خلال شهر
أمس, 08:50 GMT
وقال مسؤول أوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المرجح أن يجتمع كبار المبعوثين في محادثات فيينا غير المباشرة يوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية.
وقال وزير الخارجية الإيراني يوم السبت إن الخطوة الأمريكية لإعادة إعفاء إيران من العقوبات ليست كافية، وإنه يتعين على واشنطن تقديم ضمانات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأحد إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقش سبل وقف برنامج إيران النووي.
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