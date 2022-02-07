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https://arabic.sputniknews.com/20220207/ارتفاع-صادرات-العراق-إلى-إيران-1058126462.html
ارتفاع صادرات العراق إلى إيران
ارتفاع صادرات العراق إلى إيران
ارتفعت صادرات العراق إلى إيران خلال العشرة أشهر الأخيرة واحتلت المركز التاسع في تأمين احتياجات إيران من السلع. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:10+0000
2022-02-07T09:18+0000
اقتصاد
العراق
إيران
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أكدت مصلحة الجمارك الإيرانية أن العراق ما زال ثاني أكبر مستورد للسلع من إيران بعد الصين.وأوضح المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطيفي في تصريح صحفي، أن "العراق استورد سلعا من إيران بقيمة 7.295 مليار دولار بنمو 14 بالمئة على أساس سنوي ويعد ثاني مستورد للسلع الإيرانية بعد الصين"، حسب الفرات نيوز.وذكر لطيفي الدول الموردة إلى إيران حسب الترتيب: الإمارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا وروسيا والهند وبريطانيا والعراق، وأشار إلى أن السلع المستوردة من العراق هي القمح والذرة وفول الصويا والشعير والزيوت والسكر.
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اقتصاد, العراق, إيران

ارتفاع صادرات العراق إلى إيران

09:10 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . S.khatab
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ارتفعت صادرات العراق إلى إيران خلال العشرة أشهر الأخيرة واحتلت المركز التاسع في تأمين احتياجات إيران من السلع.
أكدت مصلحة الجمارك الإيرانية أن العراق ما زال ثاني أكبر مستورد للسلع من إيران بعد الصين.
وأوضح المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطيفي في تصريح صحفي، أن "العراق استورد سلعا من إيران بقيمة 7.295 مليار دولار بنمو 14 بالمئة على أساس سنوي ويعد ثاني مستورد للسلع الإيرانية بعد الصين"، حسب الفرات نيوز.

وقال: "صادرات منتجات الثروة السمكية والمواشي والألبان والمنتجات الزراعية والغذائية للعراق بلغت أكثر من مليونين و660 ألف طن بنحو 1.228 مليار دولار والبقية شملت المعدات والمواد المعدنية والإنشائية وغيرها".

وذكر لطيفي الدول الموردة إلى إيران حسب الترتيب: الإمارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا وروسيا والهند وبريطانيا والعراق، وأشار إلى أن السلع المستوردة من العراق هي القمح والذرة وفول الصويا والشعير والزيوت والسكر.
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