https://arabic.sputniknews.com/20220207/ارتفاع-مبيعات-المجوهرات-الماسية-عالميا-بنسبة-29-في-عام-2021-1058151768.html

ارتفاع مبيعات المجوهرات الماسية عالميا بنسبة 29% في عام 2021

ارتفاع مبيعات المجوهرات الماسية عالميا بنسبة 29% في عام 2021

نمت مبيعات المجوهرات الماسية بنسبة 29% خلال العام الماضي، مع نمو الطلب رغم الاضطرابات التي سببها فيروس كورونا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T16:07+0000

2022-02-07T16:07+0000

2022-02-07T16:07+0000

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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن خبراء من شركة "باين" الاستشارية ومركز "أنتويرب" العالمي للماس، والذي صدر اليوم الاثنين.وقال الخبراء إن مبيعات المجوهرات الماسية تراجعت في عام 2020 بنسبة 14% بعد إغلاق المتاجر بسبب الوباء وتعطيل حركة حدود السفر وإلغاء حفلات الزفاف.جاء في التقرير: "في عام 2021، شهدت أسواق المجوهرات الماسية والفاخرة الشخصية نموا هو الأعلى على مدار عقد كامل (35% و29% على التوالي)". جاء الارتفاع مدفوعا بتخفيف قيود الوباء.في توقعاتهم لعام 2022، وضع المؤلفون سيناريوهين لديناميات الطلب. في السيناريو الأساسي، الذي يطلق عليه اسم "الارتداد المستمر"، سوف يتعافى الطلب إلى مستوى ما قبل الجائحة عالميا وينمو في الأسواق الأمريكي والصيني ، ما يرفع المبيعات بنسبة 5-7%.وقال الخبراء إنه في السيناريو الثاني، الذي يطلق عليه اسم "إعادة التعديل على المدى القصير"، سينخفض ​​الطلب على المجوهرات الماسية بشكل طفيف في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2024.وأشار التقرير إلى زيادة مبيعات الماس الخام بنسبة 62% في عام 2021، وهو ما يزيد بمقدار 13 نقطة مئوية عن مستويات ما قبل الوباء، فيما ارتفع صافي إنتاج الماس بنسبة 5% في نفس العام، لكنه ظل أقل بنسبة 20% من مستويات ما قبل الوباء.

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