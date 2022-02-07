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https://arabic.sputniknews.com/20220207/استهداف-قاعدة-عسكرية-إثيوبية-جنوب-الصومال-بوابل-من-قذائف-الهاون--1058137942.html
استهداف قاعدة عسكرية إثيوبية جنوب الصومال بوابل من قذائف الهاون
استهداف قاعدة عسكرية إثيوبية جنوب الصومال بوابل من قذائف الهاون
تعرضت قاعدة عسكرية تابعة للقوات الإثيوبية في بلدة دينسور جنوبي الصومال يوم أمس الأحد، لوابل من قذائف المورتر، بعد يوم من إعلان مسلحين عن مقتل 10 جنود صوماليين... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:56+0000
2022-02-07T11:56+0000
العالم
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وأعلنت "جماعة الشباب" المتحالفة مع "القاعدة" أنها نفذت الهجوم، مدعية أنها قتلت جنديين إثيوبيين على الأقل وأصيب خمسة آخرون. كما دمرت عربتان عسكريتان في الهجوم، بحسب المجموعة.وزعم مسلحون عن مقتل 10 جنود من المنطقة الجنوبية الغربية في هجوم استهدف قاعدتهم في دينسور يوم السبت، بحسب ما نقل موقع somaliguardian.
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استهداف قاعدة عسكرية إثيوبية جنوب الصومال بوابل من قذائف الهاون

11:56 GMT 07.02.2022
© REUTERS / STRINGERدبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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تعرضت قاعدة عسكرية تابعة للقوات الإثيوبية في بلدة دينسور جنوبي الصومال يوم أمس الأحد، لوابل من قذائف المورتر، بعد يوم من إعلان مسلحين عن مقتل 10 جنود صوماليين في المنطقة المضطربة.
وأعلنت "جماعة الشباب" المتحالفة مع "القاعدة" أنها نفذت الهجوم، مدعية أنها قتلت جنديين إثيوبيين على الأقل وأصيب خمسة آخرون.
كما دمرت عربتان عسكريتان في الهجوم، بحسب المجموعة.
وذكرت وسائل إعلام موالية لـ"حركة الشباب" سقوط 24 قذيفة هاون داخل القاعدة المستهدفة. ولم تعلق القوات الإثيوبية في الصومال أو السلطات الإقليمية الجنوبية الغربية على الفور على الهجوم.
وزعم مسلحون عن مقتل 10 جنود من المنطقة الجنوبية الغربية في هجوم استهدف قاعدتهم في دينسور يوم السبت، بحسب ما نقل موقع somaliguardian.
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