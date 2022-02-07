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الأمن الإسرائيلي يتعامل مع "حدث غير معتاد" خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس
الأمن الإسرائيلي يتعامل مع "حدث غير معتاد" خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تعاملت مع طرد مشبوه خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، والأمر انتهى بسلام. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:52+0000
2022-02-07T16:52+0000
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القدس - سبوتنيك. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قوات الأمن تعاملت مع حدث غير معتاد خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، حيث تعاملت طواقم المتفجرات التابعة للشرطة الإسرائيلية مع سيارة تابعة لشركة نقل، وذلك للاشتباه في وجود طرد مشبوه بداخلها.وأغلقت القوات المنطقة المحيطة بالمكان، فيما لم يتم الكشف عما إذا كان الطرد الذي اتضح فيما بعد أنه لا يحوي متفجرات، كان مخصصا للسفارة أم لا.ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية بيانا حول الأمر حتى اللحظة.
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العالم

الأمن الإسرائيلي يتعامل مع "حدث غير معتاد" خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس

16:52 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Arial Sporn / الذهاب إلى بنك الصورانتشار قوات الأمن الإسرائيلي في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
انتشار قوات الأمن الإسرائيلي في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Arial Sporn
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تعاملت مع طرد مشبوه خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، والأمر انتهى بسلام.
القدس - سبوتنيك. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قوات الأمن تعاملت مع حدث غير معتاد خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، حيث تعاملت طواقم المتفجرات التابعة للشرطة الإسرائيلية مع سيارة تابعة لشركة نقل، وذلك للاشتباه في وجود طرد مشبوه بداخلها.

وأغلقت القوات المنطقة المحيطة بالمكان، فيما لم يتم الكشف عما إذا كان الطرد الذي اتضح فيما بعد أنه لا يحوي متفجرات، كان مخصصا للسفارة أم لا.

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية بيانا حول الأمر حتى اللحظة.
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