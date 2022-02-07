الأمن الإسرائيلي يتعامل مع "حدث غير معتاد" خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس

القدس - سبوتنيك. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قوات الأمن تعاملت مع حدث غير معتاد خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، حيث تعاملت طواقم المتفجرات التابعة للشرطة الإسرائيلية مع سيارة تابعة لشركة نقل، وذلك للاشتباه في وجود طرد مشبوه بداخلها.وأغلقت القوات المنطقة المحيطة بالمكان، فيما لم يتم الكشف عما إذا كان الطرد الذي اتضح فيما بعد أنه لا يحوي متفجرات، كان مخصصا للسفارة أم لا.ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية بيانا حول الأمر حتى اللحظة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تعاملت مع طرد مشبوه خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، والأمر انتهى بسلام.
القدس - سبوتنيك. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قوات الأمن تعاملت مع حدث غير معتاد خارج مبنى السفارة الأمريكية في القدس، حيث تعاملت طواقم المتفجرات التابعة للشرطة الإسرائيلية مع سيارة تابعة لشركة نقل، وذلك للاشتباه في وجود طرد مشبوه بداخلها.
وأغلقت القوات المنطقة المحيطة بالمكان، فيما لم يتم الكشف عما إذا كان الطرد الذي اتضح فيما بعد أنه لا يحوي متفجرات، كان مخصصا للسفارة أم لا.
ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية بيانا حول الأمر حتى اللحظة.