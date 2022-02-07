الاتحاد الأوروبي: نراجع وجود بعثاتنا في الساحل الأفريقي بسبب الاضطرابات هناك

أمستردام - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، إن الاتحاد الأوربي يراجع مسألة وجود بعثاته في منطقة الساحل الأفريقي، على خلفية ما تشهده من اضطرابات.وأضافت ماسارلي أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن الحل العسكري لايمثل حلا للأزمة الحالية في مالي".وتابعت قائلة: "التهديدات الإرهابية ما زالت تتواجد في منطقة الساحل الأفريقي وتتزايد بسبب زعزعة استقرار منطقة".هذا وأعلنت ألمانيا أن الوقت قد حان للنظر في تواجدها العسكري بمالي، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للتواجد العسكري الأجنبي في البلاد منذ أن سيطرت السلطات العسكرية على الحكم في هذه الدولة.وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على (تويتر)، اليوم السبت، "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك".وبينت أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - حاليًا بحوالي 300 و 1000 جندي على التوالي.هذا وكان رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده لن تسمح بعد الآن بتواجد قوات أجنبية على أراضيها دون شروط مسبقة ومحددة.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يدرس وجود بعثاته في منطقة الساحل الأفريقي، على خلفية الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، إن الاتحاد الأوربي يراجع مسألة وجود بعثاته في منطقة الساحل الأفريقي، على خلفية ما تشهده من اضطرابات. وأضافت ماسارلي أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن الحل العسكري لايمثل حلا للأزمة الحالية في مالي". وتابعت قائلة: "التهديدات الإرهابية ما زالت تتواجد في منطقة الساحل الأفريقي وتتزايد بسبب زعزعة استقرار منطقة".
هذا وأعلنت ألمانيا أن الوقت قد حان للنظر في تواجدها العسكري بمالي، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للتواجد العسكري الأجنبي في البلاد منذ أن سيطرت السلطات العسكرية على الحكم في هذه الدولة.
وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على (تويتر)، اليوم السبت، "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك".
Die Situation in #Mali ist sehr bedrohlich. Deswegen sei es an der Zeit, zu überprüfen, ob wir unser Engagement dort fortführen - das betont Verteidigungsministerin Lambrecht. Die #Bundeswehr ist in Mali an EUTM und MINUSMA beteiligt - aktuell mit rund 300 und 1.000 SoldatInnen. pic.twitter.com/PwXOkC3rs5