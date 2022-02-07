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https://arabic.sputniknews.com/20220207/البرازيلي-ألفيس-يحقق-رقما-تاريخيا-مع-برشلونة-بعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-1058156958.html
البرازيلي ألفيس يحقق رقما تاريخيا مع برشلونة بعد مباراة أتلتيكو مدريد
البرازيلي ألفيس يحقق رقما تاريخيا مع برشلونة بعد مباراة أتلتيكو مدريد
تمكن داني ألفيس، لاعب برشلونة الإسباني من تحقيق رقم تاريخي بعدما أحرز هدفا لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو" في... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T18:46+0000
2022-02-07T18:46+0000
رياضة
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استطاع البرازيلي داني ألفيز، إحراز الهدف الرابع للبرسا، في شباك أتلتيكو مدريد، بينما صنع الهدف الأول، الذي أحرزه جوردي ألبا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الليغا، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية.وأصبح ألفيس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 39 قريبا، هو أكبر اللاعبين تسجيلا في نادي برشلونة على مر تاريخ النادي.وقبل هدف ألفيس، الذي أحرزه في شباك أتلتيكو مدريد، خلال مباراة الأمس، كان جوان سيجارا، هو أكبر لاعبي البرسا تهديفا، حيث أحرز آخر أهدافه لبرشلونة عندما كان في سن 36 عاما.يذكر أن برشلونة تفوق على ضيفه أتلتيكو مدريد (4 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الموسم الحالي 2021 - 2022 للدوري الإسباني "الليغا".
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رياضة

البرازيلي ألفيس يحقق رقما تاريخيا مع برشلونة بعد مباراة أتلتيكو مدريد

18:46 GMT 07.02.2022
© REUTERS / ALBERT GEAبرشلونة الإسباني يفوز بكأس خوان غامبر على يوفنتوس الأحد 8 أغسطس 2021
برشلونة الإسباني يفوز بكأس خوان غامبر على يوفنتوس الأحد 8 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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تمكن داني ألفيس، لاعب برشلونة الإسباني من تحقيق رقم تاريخي بعدما أحرز هدفا لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو" في "الليغا" الإسباني.
استطاع البرازيلي داني ألفيز، إحراز الهدف الرابع للبرسا، في شباك أتلتيكو مدريد، بينما صنع الهدف الأول، الذي أحرزه جوردي ألبا، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الليغا، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية.
وأصبح ألفيس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 39 قريبا، هو أكبر اللاعبين تسجيلا في نادي برشلونة على مر تاريخ النادي.
وقبل هدف ألفيس، الذي أحرزه في شباك أتلتيكو مدريد، خلال مباراة الأمس، كان جوان سيجارا، هو أكبر لاعبي البرسا تهديفا، حيث أحرز آخر أهدافه لبرشلونة عندما كان في سن 36 عاما.
يذكر أن برشلونة تفوق على ضيفه أتلتيكو مدريد (4 - 2) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الموسم الحالي 2021 - 2022 للدوري الإسباني "الليغا".
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