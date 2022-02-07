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التحالف العربي يدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر لبحث مسألة سجن صعدة
التحالف العربي يدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر لبحث مسألة سجن صعدة
أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه وجّه دعوة إلى منظمات دولية لبحث يثار حول سجن صعدة اليمني. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T18:33+0000
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وقال التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه دعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر لبحث مسألة سجن صعدة.وأضاف التحالف، اليوم الاثنين: "نستضيف يوم غدٍ منسق الشؤون الإنسانية باليمن لمناقشة مزاعم الحوثيين لسجن صعدة".وتابع التحالف: "نؤكد التزامنا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية".ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن 91 شخصا قتلوا بالهجوم الذي شنه التحالف على مركز احتجاز في صعدة.وحسب وكالة "رويترز"، فقد أكد التحالف العربي أن مركز الاحتجاز لم يكن مدرجا على قائمة الأماكن التي لا يجب استهدافها.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر لبحث مسألة سجن صعدة

18:33 GMT 07.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه وجّه دعوة إلى منظمات دولية لبحث يثار حول سجن صعدة اليمني.
وقال التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه دعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر لبحث مسألة سجن صعدة.
وأضاف التحالف، اليوم الاثنين: "نستضيف يوم غدٍ منسق الشؤون الإنسانية باليمن لمناقشة مزاعم الحوثيين لسجن صعدة".
وتابع التحالف: "نؤكد التزامنا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية".
ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن 91 شخصا قتلوا بالهجوم الذي شنه التحالف على مركز احتجاز في صعدة.
وأصيب أكثر من 200 شخص آخرين وفق آخر حصيلة تمت بعد القيام بجهود إنقاذ من قبل الأمم المتحدة.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد أكد التحالف العربي أن مركز الاحتجاز لم يكن مدرجا على قائمة الأماكن التي لا يجب استهدافها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
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