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التحالف العربي يقول إنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف اليمنية
التحالف العربي يقول إنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف اليمنية
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T01:15+0000
2022-02-07T01:15+0000
أخبار اليمن الأن
قوات التحالف العربي
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يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء.وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الجيش-اليمني-يعلن-تدمير-عربات-لـ-أنصار-الله-في-قصف-مدفعي-وجوي-بمدينة-حرض-1058082253.html
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أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي

التحالف العربي يقول إنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف اليمنية

01:15 GMT 07.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammarطيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء.
وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الجيش اليمني يعلن تدمير عربات لـ "أنصار الله" في قصف مدفعي وجوي بمدينة حرض
أمس, 00:40 GMT
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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