https://arabic.sputniknews.com/20220207/التعليم-الرسمي-اللبناني-في-خطر-وإضراب-الأساتذة-المتعاقدين-مستمر-1058157585.html

التعليم الرسمي اللبناني في خطر وإضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر

التعليم الرسمي اللبناني في خطر وإضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر

تتواصل أزمة التعليم في القطاع الرسمي في لبنان مع استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، لحين الحصول على حقوقهم التي تمكنهم من العودة إلى المدارس،... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T19:13+0000

2022-02-07T19:13+0000

2022-02-07T19:13+0000

لبنان

التعليم

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وينفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي سلسلة اعتصامات في مختلف المحافظات اللبنانية للمطالبة بحقهم براتب شهري وعقد كامل وبدل نقل.ويشكل الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي نحو 70% من الكادر التعليمي الرسمي.وحسب تصريحات شاهين لـ "سبوتنيك": "إننا اليوم كأساتذة متعاقدين بالتعليم الرسمي في لبنان لا نحصل على حقنا، نتيجة الفساد المتوارث في وزارة التربية وعلى صعيد الخطة التربوية في لبنان، للأسف ومع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان اليوم نحن أكثر الأشخاص الذين دفعنا ثمنها لأننا بمثابة مياومين ليس لدينا بدل نقل وراتب شهري ولا ضمان اجتماعي ولا أي منح دراسية أو مخصصات باستثناء الـ 20 ألف ليرة لبنانية مقابل الساعة هذا يعني دولار في الساعة".ولفتت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى قيامنا كلجنة فاعلة بسلسلة اعتصامات في مختلف المحافظات اللبنانية، ومن ثم صعد وزير التربية وأرسل إلى مدراء المدارس بأنه يحق لهم فسخ عقود الأساتذة، هنا تكاتفنا أساتذة مهني وثانوي وكنا يداً واحدة وتوحدنا وقررنا أن نعتصم تحت عنوان "اثنين الغضب".وأشارت شاهين إلى أن قطاع التعليم الرسمي في لبنان يضم حوالي 400 ألف طالب يشكلون 36% من طلاب لبنان، لافتة إلى أن الطلاب تعلموا فعلياً 20 يوماً فقط في المدارس الرسمية خلال هذا العام الدراسي.من جهته، يقول القيادي في "التيار النقابي المستقل" الأستاذ علي الطفيلي لـ "سبوتنيك" إن "أيام التعليم كانت متدنية بسبب الإضرابات التي حصلت منذ بداية العام الدراسي نتيجة الوضع الاقتصادي، وبالتالي حتماً غياب الزملاء المتعاقدين عن التعليم سيكون له تأثيرات وتداعيات سلبية على المستوى التربوي وعلى إنهاء البرامج وتحصيلها".كما أكد الطفيلي أن "من يتحمل مسؤولية الواقع الحالي هي الدولة التي تتألف من أحزاب مهيمنة على القرار السياسي والصحي والتربوي، وبالنسبة للمتعاقد الذي لم يحصل حتى الآن على بدل الساعات عن السنة الماضية، كل أجر ساعة وحتى كل 10 ساعات لا يغطون ثمن صفيحة بنزين ليستطيع الوصول إلى مؤسسته التربوية".وكان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي قد أعلن في حديث تلفزيوني، أن "المدرسة الرسمية بخطر والتلميذ بلا علم".وكباقي القطاعات الحيوية في لبنان، ألقى الانهيار الاقتصادي في البلاد بظلاله الثقيلة على قطاع التعليم، بعد تراجع الليرة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأمريكي تآكلت فيها قيمة الرواتب وتدهورت القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين.

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https://arabic.sputniknews.com/20220119/إضراب-أساتذة-التعليم-الرسمي-والخاص-في-لبنان-احتجاجا-على-الواقع-التربوي-1056617028.html

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لبنان, التعليم