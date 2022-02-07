https://arabic.sputniknews.com/20220207/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-8-طائرات-هجومية-لـ-أنصار-الله-شمال-حجة-1058161687.html

الجيش اليمني يعلن إسقاط 8 طائرات هجومية لـ "أنصار الله" شمال حجة

الجيش اليمني يعلن إسقاط 8 طائرات هجومية لـ "أنصار الله" شمال حجة

أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، الاثنين، إحباط هجمات لجماعة "أنصار الله"، على قواته في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T21:24+0000

2022-02-07T21:24+0000

2022-02-07T21:24+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي على "فيسبوك"، أن "وتيرة المعارك مع الحوثيين اشتدت في محاور عدة، في اليوم الرابع من العملية التعرضية التي أطلقتها قوات الجيش لتحرير مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]، إذ شن الحوثيون هجوماً هو الأعنف صباح اليوم، في محاولة مستميتة لاستعادة المواقع التي خسروها شرق المدينة وفك الحصار عن عناصرهم المتمترسين داخلها".وأضافت أن "محاولات الهجوم المستميتة للحوثيين فشلت تحديدا من جنوب وشرق جبال الهيجاء، وعزلة الشعاب، مسفرة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، بعد أن أحبطت قوات الجيش هجماتهم".وأكدت "مواصلة زحف الجيش لتضييق الخناق على عناصر الحوثيين المحاصرين داخل مدينة حَرَض منذ أيام، من الجهة الجنوبية والغربية والشرقية، وسط تفخيخ مستميت من الحوثيين للمباني ونشر القناصات".وأوضحت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أن "الفرق الهندسية انتزعت عشرات الألغام وأتلفت عبوات ناسفة، ولا تزال تؤمن المداخل المؤدية إلى قلب مدينة حَرَض وتفتح ثغرات عبور لقوات الجيش".وقالت إن "قوات الجيش أسقطت 8 طائرات مسيرة هجومية للحوثيين، في أجواء المناطق المحررة شمالي محافظة حَجّة، فيما استهدف الحوثيون الأحياء المدنية في حيران وحَرَض بصواريخ بالستية".في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في اشارة إلى التحالف العربي] شن 9 غارات على مديرية حَرَض"، دون الاشارة إلى طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.ويوم السبت الماضي، تمكنت القوات الحكومية من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، اثر هجوم واسع شنته باسناد جوي من التحالف العربي والقوات البرية السعودية، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".سبق ذلك، إعلان الدفاع اليمنية، يوم الجمعة الماضية، استعادة معسكر المحصام الاستراتيجي في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، من قبضة جماعة أنصارالله، وتطويق مدينة حَرَض، خلال عملية عسكرية ضد مقاتلي الجماعة.ويسيطر الجيش اليمني في محافظة حَجّة، على مديرية مِيدي وأجزاء من مديريات حَرَض وحيران وعَبْس ومستبأ شمال غربي حَجّة، من بين 31 مديرية في المحافظة المحاذية لـ 4 محافظات هي صعدة وعمران والمحويت والحديدة، كما أنها حدودية مع منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.والقتال في محافظة حَجّة يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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أخبار اليمن الأن, حرب اليمن