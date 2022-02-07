https://arabic.sputniknews.com/20220207/الخارجية-الإيرانية-رفع-العقوبات-الأمريكية-خطنا-الأحمر-في-مفاوضات-فيينا--1058124464.html

الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات الأمريكية خطنا الأحمر في مفاوضات فيينا

الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات الأمريكية خطنا الأحمر في مفاوضات فيينا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن رفع العقوبات الأمريكية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T08:15+0000

2022-02-07T08:15+0000

2022-02-07T08:19+0000

فيينا

الاتفاق النووي الإيراني

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بحسب "رويترز".وقال خطيب زادة: "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط إيران الأحمر في المحادثات".وشدد على أن القرارات التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة هي العودة للاتفاق النووي ورفع الحظر عن الشعب الإيراني.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المحادثات التي تجري في فيينا ستستأنف غدا الثلاثاء.وأضاف: "لو أن الأطراف ترى هذه الجولة هي النهائية، نريد إذا أن تحضر واشنطن غدا وتعمل وفق الضمانات اللازمة وفي إطار الاتفاق والالتزام به وسوف نصل لنتيجة في يوم غد ولكن إن أرادوا اللعب وتضليل الرأي العام العالمي، وإطلاق تصريحات استفزازية فمن الطبيعي أن زمن المفاوضات سوف يطول".وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات النووية في فيينا.وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

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فيينا, الاتفاق النووي الإيراني